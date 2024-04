Com Pabllo Vittar, Fresno celebra alta do rock nacional em álbum

Lançamento de novo álbum da banda Fresno terá audição coletiva Crédito: Camila Cornelsen/Divulgação

Atravessar a Praça Portugal era um desafio para Lucas Silveira em meados dos anos 2000. Reduto da juventude roqueira à época, o local entrava na rota do músico nas visitas que fazia à família materna aqui na Capital. “Eu não conseguia andar”, lembra o vocalista da banda Fresno sobre a euforia dos fãs. Na década seguinte, porém, Fortaleza refletia o cenário nacional: o rock já não estava em alta. Mesmo assim, Lucas, Gustavo Mantovani (Vavo) e Thiago Guerra não arredaram o pé. A Fresno continuou e viu outras bandas, a exemplo de NX Zero e Forfun, pausarem os trabalhos. Agora, num 2024 de “novo boom” para as guitarras e baterias, o trio lança o décimo disco da carreira, intitulado “Eu Nunca Fui Embora”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De 1999, quando foi fundado em Porto Alegre, até aqui, o grupo viveu altos e baixos. Filho de gaúcho com uma cearense, Lucas relembra que percorrer o Brasil se tornou “praticamente impossível” para bandas de rock na década passada. “Em 2014, rodamos 40 cidades só a gente (os músicos). Só com um violão. Era o único jeito. A gente achava um técnico de som em cada cidade”, lembra.

Agora o ambiente musical voltou a ser promissor. Uma prova é que, nesta semana, quase 50 cidades (incluindo Dublin, Lisboa e Fortaleza) tiveram festas celebrativas para comemorar e ouvir o novo disco da banda, que é expoente da estética emocore – vertente do rock focada em composições sobre emoções. "Novo boom" do emo Novos nomes do rock no cenário internacional, grandes festivais com espaço para o gênero Brasil afora, turnês de retorno de grupos e a curiosidade pelos anos 2000 no TikTok têm contribuído para o emo retornar com força. “A gente se sente sócio desse novo boom porque a gente viu ele sendo construído”, brinca Lucas.

Apesar do convite ter motivação “puramente musical”, o cantor evidencia dimensionar o impacto de representatividade que é ter a presença da Pabllo no disco. “Na cabeça de uma pessoa mais conservadora, isso já é uma militância, mas tem a ver com tudo que a gente pensa enquanto banda”, conta. “A gente sempre procurou se colocar como pessoas bastantes progressistas, simpáticas a qualquer ideia de uma evolução da discussão sobre o lance de ser homem, com o lance de ser roqueiro, com essa falsa virilidade rockista que a gente não compactua”, contrapõe. Olhar voltado a causas coletivas Apesar de a discografia da Fresno focar em canções sobre relacionamentos amorosos e questões existenciais, há também espaço para pautas sociais e políticas nas músicas. Em 2022, durante o Lollapalooza Brasil, inclusive, o grupo fez protesto contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL) entoando a música “Fudeu”, um desabafo sobre “extermínio” das ditas minorias.