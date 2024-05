Expocrato 2024 tem show de Ana Castela, Matuê, Belo e Leo Santana

Expocrato 2024 terá mais de 50 shows; evento realizado no Crato acontece entre os dias 13 e 21 de julho

No dia 14 de julho, um domingo, o evento será focado no rap e trap e terá shows dos cearenses Matuê e Wiu, além de Teto , L7nnon e Cabelinho. Na quarta-feira, 17, os destaques da programação são os cantores Léo Santana e Ana Castela .

Realizado no Parque de Exposições Pedro Felício , no Crato, 56 bandas e músicos se apresentam durante os nove dias de festa, somando cerca de 70 horas de shows. Na primeira data, dia 13, nomes como Gusttavo Lima e Mari Fernandez estão confirmados na programação.

Um dos eventos mais esperados da região do Cariri, a Expocrato 2024 já tem data para iniciar. Marcado para ocorrer entre os dias 13 e 21 de julho , o maior evento de música do Norte e Nordeste revelou a lista de atrações para a 71ª edição.

Com foco no sertanejo, os dias 16 e 17 trazem na programação os artistas Victor e Leo, Gustavo Mioto, Henrique e Juliano e Zé Vaqueiro.

Encerrando a festa no Crato, Luan Santana, Ludmilla e Belo se apresentam no Crato e fecham a programação de 2024. Os ingressos para a Expocrato já estão à venda no site Ticket Simples.