Alok prepara remix com Fagner após fala polêmica sobre DJs

Em seu perfil no Instagram, Alok compartilhou registros com Fagner meses após fala polêmica do cantor cearense sobre DJs

Além de fotos, o DJ publicou vídeos com Fagner nesta quarta-feira, 10. Em um deles, o cearense diz a Alok que tem “quase cem gravações com outros artistas”, e em seguida o DJ comenta que são “101”, sugerindo que ele teria, então, uma nova parceria .

Como resposta, Alok publicou um vídeo com remix da tal fala de Fagner, mas afirmou que era uma brincadeira para “dar risada e levar as coisas com mais leveza”. “Sou um grande admirador do Fagner e eu sei que ele é um artista que contribuiu demais para expansão, a valorização da cultura nordestina através da sua música”, disse na época.