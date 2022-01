Livro destaca importância de 1979 para a música brasileira

O livro “1979 - O Ano Que Ressignificou a MPB” traça um panorama da música brasileira de 1979. Com mais de 90 discos analisados, além de alguns movimentos como a “Massafeira Livre”, a obra pretende fazer um recorte temporal do impacto do último ano da década de 1970 nas artes. “Nós paramos no número de LPs que paramos por uma questão de que não adiantava o livro crescer muito, porque teria problemas de distribuição”, indica Célio Alburquerque, organizador da obra.

Com previsão de lançamento no segundo semestre 2022, a campanha de financiamento coletivo bateu sua meta com a ajuda dos colaboradores. “O projeto colaborativo é uma luta muito grande, mas, ao mesmo tempo, é prazerosa. Principalmente o que a Garota FM fez durante o processo de mobilização dos autores que, além de terem escrito artigos, participaram do financiamento e da divulgação do projeto”, diz.

Além dos discos já citados, outros que serão aprofundados são: “Gostoso Veneno”, de Alcione; “Frevo Mulher”, de Amelinha”; “Cinema Transcendental”, de Caetano Veloso e A Outra Banda; “20 Palavras ao Redor do Sol”, de Cátia de França; “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque; “Senhora da Terra”, de Elza Soares; “Linha de Passe”, de João Bosco; “Eu e Meu Pai”, de Luiz Gonzaga; e outros.

Comemoração virtual

Depois de alguns meses em campanha de financiamento coletivo, o livro “1979 - O Ano Que Ressignificou a MPB” terá o investimento necessário para publicação. E, com o objetivo de comemorar o sucesso da obra, acontecerá a 24ª edição do Festival #ZiriguidumEmCasa neste sábado, 29 de janeiro, a partir das 20 horas.

No evento on-line, que será transmitido em seu próprio canal do Youtube, dezenas de artistas apresentarão o repertório que marcou 1979. Um dos destaques é que a cantora Vannick Belchior vai homenagear seu pai, Belchior, ao cantar um de seus grandes sucessos: “Medo de Avião”. O artista cearense, naquele ano, havia lançado o álbum “Era uma vez um homem e seu tempo”. A banda estadunidense Nova também fará uma versão em inglês da canção “Paula e Bebeto”, de Milton Nascimento, que será lançada nas plataformas digitais posteriormente.

Alguns autores de artigos no livro também estarão presentes com performances, como Joyce Moreno, autora do texto sobre “Essa Mulher”, de Elis Regina; Miltinho, que escreve sobre “Bons tempos, heim?”, do MPB4; Crikka Amorim, que aborda o álbum “Angela Ro Ro”, de Angela Ro Ro; e Leandro Souto Maior, que discorreu sobre “Na Terra a Mais de Mil”, de Pepeu Gomes.

De acordo com Beto Feitosa, idealizador do festival #ZiriguidumEmCasa a curadoria do evento foi quase toda de Célio. “Ele fez isso com amor e com uma dedicação enorme. Acabou que o festival ficou com quase duas horas, mas está tão bom, tão diverso, que você não vê o tempo passar. E todos os artistas estão envolvidos nisso também. Muitos dos que estão no festival também escreveram no livro. Tem uma onda de amor que espero que continue até o lançamento. Por ora, a comemoração vai ser todo mundo nesse sábado”, explica.

Festival #ZiriguidumEmCasa

Quando: neste sábado, 29 de janeiro, às 20 horas

Onde: no canal do Youtube do festival



