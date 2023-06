Jornalista lança livro de crônicas que retratam a música do Ceará

O cearense Luã Diogenes está lançando o livro “Falando da Vida: as canções que teimam resistindo”, trazendo, em formato de crônicas, histórias e causos que envolvem a música cearense.

Formado em Jornalismo, Luã é também pesquisador musical, e esta é a primeira vez que se aventura no lançamento de um livro, o qual ainda está apenas em pré-venda.

Por meio de 40 crônicas, a obra é uma forma de pôr no papel os anos de pesquisa e experiências do jornalista na área musical, especialmente na cearense. “Escrever o livro veio da necessidade de me fazer eterno nas palavras, mas principalmente de fazer as músicas ‘teimarem resistindo’”, explica Luã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para escrever os textos, ele uniu os conhecimentos adquiridos enquanto jornalista, conhecendo e entrevistando artistas do Ceará, com pesquisas que passeiam pela história do estado e da música local.

O interesse pelo âmbito musical surgiu ainda na infância de Luã, quando aos nove anos de idade tornou-se fã do cantor Cauby Peixoto e passou a pesquisar sobre a vida desse e de outros artistas.

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' é singular e inovador; leia crítica

“Na adolescência eu já me sentia pesquisador, pois comecei a investigar de uma forma mais coerente”, afirma. A partir disso, ele explica que passou a ter uma maior sede de conhecimento sobre o assunto, focado em entender, por exemplo, o cenário musical brasileiro e as possíveis interpretações e mensagens existentes por trás de cada música.

Com o passar dos anos, o amor pela música não diminuiu, mas o acompanhou até a faculdade e permanecendo depois dela. Nesse sentido, o escritor começou pesquisando a respeito do Pessoal do Ceará – movimento musical cearense que destacou nomes como Fagner, Ednardo e Belchior – e decidiu dedicar-se mais à arte cearense.

Em 2023, tal movimento completa 50 anos, o que torna ainda mais especial o lançamento do livro ocorrer ainda neste ano. Para marcar o momento e homenagear o aniversário, ocorrerá no dia 17 de junho um evento no Cantinho do Frango.

O evento contará com um momento de autógrafos, a partir das 17h30, seguido de shows com grandes artistas locais como Rodger Rogério e Vannick Belchior. “O livro é sobre música, então as protagonistas do evento são as canções que teimam resistindo”, explicou Luã.

Lançamento “Falando da Vida: As canções que teimam resistindo”

Quando: 17 de junho, às 17h30min



Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71- Aldeota)



Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui