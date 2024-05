Vencedor do Grammy, grupo Boca Livre anuncia show em Fortaleza

A turnê inclui canções inéditas de “Rasgamundo”, novo álbum do Boca Livre previsto para ser lançado em maio. O show reúne Maurício Maestro (contrabaixo, violão e vocal), Zé Renato (vocal e violão), David Tygel (viola e vocal) e Lourenço Baeta (flautas, violão e vocal). As apresentações terão também o baterista Marcelo Costa e o pianista João Carlos Coutinho.

Vencedor do Grammy Awards 2023 na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino , o grupo Boca Livre anunciou nesta quarta-feira, 24 , show em Fortaleza. Ainda não há informações sobre o horário da apresentação ou início da venda de ingressos, mas o show será realizado no Teatro RioMar Fortaleza em 27 de junho.

O Boca Livre volta a se reunir após integrantes como Zé Renato e Lourenço Baeta terem deixado a formação no início de 2021. A saída ocorreu devido ao alinhamento de Maurício Maestro com o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua discordância quanto à obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19.

Em 2023, o grupo carioca ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino com “Pasieros”, parceria com o músico panamenho Rubén Blades. O trabalho foi lançado em maio de 2022 e disputou a categoria com os álbuns “De Adentro Pa Afuera”, de Camilo; “Aguilera”, de Christina Aguilera, “Viajante”, de Fonseca; e “Dharma +”, de Sebastián Yatra.



Neste ano, o Boca Livre lança seu primeiro álbum após a reconciliação. Intitulado “Rasgamundo”, o disco tem previsão de lançamento para 17 de maio e conta com projeto gráfico de Batman Zavareze. O repertório conta com músicas autorais (como “Rio Grande”) e regravações de artistas como Los Hermanos (“O Vento”) e Tim Bernades.

Boca Livre em Fortaleza