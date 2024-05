Com Alexandre Pires, Só Pra Contrariar faz show em Fortaleza em maio

O grupo de pagode Só Pra Contrariar se apresenta no mês de maio no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza Crédito: SóPraContrariar/Divulgação

Um dos grupos de pagode mais populares do Brasil, o Só Pra Contrariar (SPC) chega em Fortaleza para apresentação especial no mês de maio. Trazendo a turnê "SPC Acústico 2 – O Último Encontro”, o show na Capital será realizado no Centro de Eventos do Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Marcado para ocorrer no dia 10 de maio, o show do SPC em Fortaleza será um dos últimos com a presença de Alexandre Pires na banda.