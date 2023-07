Mona Gadelha lança livro sobre o rock de Fortaleza nos anos 1970

O livro, quer conta a história da banda Perfume Azul, será lançado nesta quinta-feira, 13, no Centro Cultural BNB, com pocket show de Mona Gadelha e convidados

O Dia Mundial do Rock, 13 de julho, conta com uma programação digna do estilo musical em Fortaleza. A cantora, compositora e jornalista Mona Gadelha lança o livro "Perfume Azul – Rock e transgressão em Fortaleza nos anos 70", no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), no Centro de Fortaleza, a partir das 19 horas desta quinta-feira, 13.

O evento de lançamento conta com um pocket show da autora, com participação do cantor e compositor Lúcio Ricardo, líder do "Perfume Azul", banda dos anos 1970 que teve sua história retratada no livro. A apresentação conta ainda com os músicos Mimi Rocha e Edmundo Vitoriano. O momento também terá uma mesa de debate com Marcos Sampaio, jornalista e crítico de música do O POVO e do blog Discografia; e Lila Almeida, cineasta, artista visual e mestranda em artes pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

A obra é uma adaptação da dissertação de mestrado em Comunicação de Mona Gadelha, editado pela Fundação Waldemar de Alcântara.

Sobre Mona Gadelha

Cantora, compositora, jornalista e pesquisadora, Mona Gadelha participou do disco "Massafeira" (1980) com seu blues "Cor de Sonho". Sua discografia é composta por sete discos ("Mona Gadelha", 1996; "Cenas & Dramas", 2000; "Tudo se Move", 2004; "Salve a Beleza", 2010; "Praia Lírica, um tributo à canção cearense dos anos 70", 2011; e "Cidade Blues Rock nas Ruas", 2013 - este também em CD e DVD ao vivo, 2014).

Criou e foi curadora de projetos culturais com circulação em São Paulo e outras cidades, entre espetáculos musicais, literários e exposições de artes visuais, com a produtora Brazilbizz. Atua também cmo coordenadora do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes.

Lançamento "Perfume Azul – Rock e transgressão em Fortaleza nos anos 70"

Onde : Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)



: Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro) Quando: quinta-feira, 13, às 19 horas



