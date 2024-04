Mona Gadelha lança single na véspera do aniversário de Fortaleza

Com violão e guitarra de Allen Alencar e programação eletrônica e mixagem de Fred Pacheco, a música tem “diálogos e interferências entre as sonoridades clássicas e ruídos experimentais de guitarra”.



Além dos lançamentos do single e do videoclipe, haverá uma live na sexta-feira, 12, com Mona Gadelha, Romulo Fróes e Taís Monteiro para falar sobre a criação e a produção do trabalho em que cada um esteve em uma cidade diferente - Fortaleza (CE), Recife (PE) e São Paulo (SP).