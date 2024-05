Pernambucano radicado no Ceará, Pedro Dias lança primeiro EP solo

Do encontro das melodias feitas com voz e violão, o músico Pedro Dias lança seu primeiro EP solo. A obra independente “Eu Viajo só” , chegou nas plataformas digitais nesta quarta-feira, 24.

“O título tem diversos significados para mim. O primeiro, que me bate mais forte, é porque durante todo o processo eu fiz tudo sozinho no meu quarto com um violão. Ele foi feito comigo sozinho dentro da minha cabeça e depois eu fui procurar alguém para me gravar”, explica Pedro.

As músicas “Flores do Jardim” e “Lembra de Mim” foram produzidas e gravadas por Felipe Couto, que integra projetos como Leves Passos e Astronauta Marinho. "Eu levei os arranjos e ele me gravou e produziu. A bateria e os teclados de ambas as músicas são de autoria dele", acrescenta Pedro.

Já a faixa “Luzes da Avenida” foi gravada no estúdio Ladyleusa, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. "Levei meus instrumentos de bicicleta e, em uma tarde, nasceu a faixa", detalha.