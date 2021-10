The Voice: quem é Giuliano Eriston, cearense que conquistou os jurados

Natural de Bela Cruz, jovem de 24 anos teve as cadeiras de todos os jurados do programa viradas e fará parte do time do cantor Lulu Santos no The Voice Brasil; veja outras apresentações e música autoral do cearense

A participação do Ceará no episódio dessa terça-feira, 28, do The Voice Brasil foi significativa. Três candidatos do Estado competiram no programa, e todos foram escolhidos pelos jurados.

Um deles é Giuliano Eriston, de 24 anos. Além dele, Camila Marieta e Manú Rodrigues também seguem no programa.

Giuliano conquistou os jurados do programa, tendo todas as cadeiras viradas na fase de audição às cegas. Cláudia Leitte disse que a voz do jovem "trouxe paz". Iza afirmou que Giuliano "nasceu para isso".

Agradando todos os jurados, Giuliano pôde escolher quem será seu mentor no programa - ou quase isso. Cláudia Leitte, segunda a virar, bloqueou a seleção de Carlinhos Brown como técnico. No momento da decisão, Lulu Santos, primeiro a virar a cadeira, foi a opção do cearense.

The Voice Brasil: conheça Giuliano Eriston

Natural de Bela Cruz, município da região Norte do Estado, Giuliano canta há dez anos. Antes de se destacar pela voz, elejá tocava violão e cavaquinho. Ele tem, ainda, experiência com flauta transversal.

Lulu Santos perguntou a Giuliano se ele já havia tido aulas de canto. O jovem pontuou que começou a estudar técnicas vocais apenas após ser escolhido para a audição do The Voice Brasil. Em seguida, Lulu afirmou que Giuliano era "um dos melhores cantores naturais" que já ouviu.

Não é a primeira vez que Giuliano Eriston se apresenta na Rede Globo. Em 2011, com apenas 13 anos, ele participou do Domingão do Faustão, onde mostrou suas habilidades como instrumentista. Confira o vídeo abaixo.

Giuliano Eriston toca violão e cavaquinho no Domingão

Giuliano Eriston desenvolveu suas habilidades musicais em Jericoacoara - o município onde nasceu à vizinho à famosa praia. Participando de festivais e convivendo com artistas do ramo, ele tem como influências grandes nomes da MPB.

Além de cantor e multi-instrumentista, Giuliano também é compositor. Veja abaixo vídeo de uma de suas canções originais.

"Tua linguagem", música de Giuliano Eriston

