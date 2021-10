The Voice: Camila Marieta faz todos jurados virarem; conheça a cearense

A cantora e compositora cearense Camila Marieta está participando da nova edição do The Voice Brasil. Sua primeira apresentação aconteceu hoje, quinta-feira, 28. Outros dois cearenses se apresentaram hoje: Manú Rodrigues e Giuliano Eriston.

A cantora e compositora Camila Marieta é a única mulher cearense que passou para as próximas fases do The Voice Brasil 2021. Hoje, quinta-feira, 28, todos os jurados viraram as cadeiras após ela cantar “Espumas ao Vento”, do compositor pernambucano Accioly Neto. A música já foi cantada - com sucesso - por nomes como Elza Soares, Mariana Aydar e Raimundo Fagner - e está no novo disco de Ney Matogrosso.

A artista já tinha regravado a canção há alguns anos. A versão dela está disponível com videoclipe em seu canal do Youtube. “Meu sonho sempre foi representar o meu Ceará nacionalmente. E pra isso nada melhor do que homenagear um dos maiores cantores fruto desse estado que eu amo”, disse, se referindo a Fagner, em texto divulgado para a imprensa. A performance de Marieta foi bastante elogiada entre os jurados, no que a arista escolheu a cantora Iza como mentora no programa.

The Voice: quem é a cearense Camila Marieta?

Camila Marieta é cantora, compositora e multi-instrumentista. Além de ser influenciadora digital, ela trabalha como diretora musical na produtora independente “Muiè Produtora”.

Em sua carreira, que já alcança mais de seis anos, lançou dois EP’s: "Imaginada" (2015) e “Tropeço no Meio Fio” (2017). Suas composições autorais estão disponíveis nas plataformas de música, como o Spotify.

Um dos últimos lançamentos da artista foi “Passeio no Baião”. Mas também tem outros singles lançados nos últimos anos, como “Dígitos”, “América”, “Respirar” e “Alguém Me Disse”.

A cantora ainda fez releituras de obras importantes da música brasileira. “Espumas Ao Vento” foi a que apresentou no “The Voice Brasil”. Outra versão bem popular foi de “Alguém Me Disse”, de Evaldo Gouveia.

The Voice Brasil 2021: edição também teve outros cearenses

A primeira apresentação da noite teve a participante Manú Rodrigues. Aos 27 anos e natural do município de Porteiras, Manu cantou a música "De volta pro aconchego", de Elba Ramalho. A participante está no Time Brown. Logo após a apresentação de Marieta, outro alencarino também participou do reality musical da TV Globo: Giuliano Eriston cantou "A Rota do Indivíduo", de Djavan, e teve as cadeiras de Iza, Claudia e Brown viradas para si - Lulu Santos também quis o participante, mas foi bloqueado por um dos jurados.

The Voice Brasil 2021: que horas começa

Na décima temporada, os jurados são Carlinhos Brown, Claudia Leite, Iza e Lulu Santos. O cantor Michel Teló também participa como técnico, mas ele formará sua equipe em paralelo à competição principal, com pessoas que não foram escolhidas pelos outros quatro.

O programa vai ao ar às terças e quintas, depois da novela das 21 horas (horário de Brasília). O apresentador da primeira parte é Tiago Leifert, que precisou se afastar por motivos pessoais. Quem assume seu lugar nas próximas fases será André Marques.



