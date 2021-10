Lives de sexta, 29 de outubro (29/10): Elba Ramalho, Semana do Circo e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sexta-feira, 29 de outubro (29/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sexta, 29 de outubro (29/10)

13 horas: Pitty

Onde: Twitch

15 horas: Infantil: espetáculo "Tatá - O travesseiro", da Artesanal Cia. de Teatro, no #CulturaEmCasa

Onde: site



15 horas: Artes Cênicas: Festival das Artes Cênicas com “Suspiro Halterofilista”, da Companhia Laguz; e espetáculo “Guerra de Cupcake”, do K’Os Coletivo

Onde: YouTube



16 horas: Literatura: Lançamento do livro “Despejos da Mente”, de Jimmy Marcone, no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

16 horas: Artes Cênicas: espetáculo "6 Dias de Chuva" no #CulturaEmCasa

Onde: site



17 horas: Bate-papo: "Testemunho Público", com Roberto Chateaubriand, no #CulturaEmCasa

Onde: site



18 horas: Artes cênicas: Molha de Palhaçaria Feminina do Ceará

Onde: YouTube



18 horas: Artes cênicas: “Ser ou não ser, eis a contação”, de Rafael Barbosa, no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube

18 horas: Artes cênicas: apresentação “O Virtuosismo de Ícaro” na Semana Virtual do Circo

Onde: YouTube



19 horas: Artes cênicas: Festival das Artes Cênicas, com “As Peles que Habito”, de Cléber Alves; e espetáculo “Oralidanças”, “Dizeres do Corpo Emergente”, da Cia Balé Baião

Onde: YouTube



19 horas: Artes cênicas: apresentação “Mulher Mágica Sim” na Semana Virtual do Circo

Onde: YouTube



20 horas: Música: Elba Ramalho celebra 40 anos de carreira com live direto do Teatro Bradesco

Onde: YouTube



20 horas: Artes Cênicas: espetáculo "Auê - Lá Vem a Barca!", dirigido por Duda Maia, no #CulturaEmCasa

Onde: site



20 horas: Música: show “Filha do Mar”, de Ercília Lima, no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube



21h30min: Música: show "Gigante César e o Sucesso Repentino", de Gigante César, Giovanna Velasco, Rovilson Pascoal e DJ Evelyn Cristina no #CulturaEmCasa

Onde: site



