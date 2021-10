75 anos do Belchior: confira os eventos em homenagem ao cantor cearense

O cearense Belchior completaria 75 anos nesta terça-feira, 26 de outubro. O artista, responsável por músicas como “Apenas um rapaz latino-americano”, “Sujeito de sorte”, “Como nosso pais” e “Divina Comédia Humana”, foi um dos grandes nomes da música brasileira e permanece como uma das referências para as novas gerações de cantores nacionais.

Em sua homenagem, eventos presenciais e virtuais acontecem durante a semana para celebrar a memória do músico. Veja abaixo:

Galos, Noites & Quintais

Artistas cearenses se reúnem no projeto “Galos, Noites e Quintais”, promovido pelo Cantinho do Frango, nesta quarta-feira, 27. O evento, que será apresentado por Mimi Rocha, Hérlon Robson e Pantico Rocha, percorrerá suas principais canções.

Entre os convidados da noite, estão Rodger Rogério, Chico Pio, Humberto Pinho, Mona Gadelha, Nayra Costa, Vitoriano, Jord Guedes, Alan Morais, Romeu Duarte e Assis Ximenes. O evento começa às 19 horas e contará com couvert de R$ 15.

Quando: quarta-feira, 27, às 19 horas

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Dragão do Mar

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura apresenta o pocket show “Além do Piano - especial Belchior”, com o pianista e artista digital Anderson Freitas. A exibição virtual, que ocorre nesta terça-feira, 26, às 19 horas, celebra o legado de Belchior, que faria seu aniversário no mesmo dia.

Durante a transmissão, haverá releituras das principais obras do cearense com voz e piano. Além disso, serão mostradas imagens antigas para acompanhar a apresentação. Espetáculo terá acessibilidade em Libras.

Quando: terça-feira, 26, às 19 horas

Onde: canal do Youtube do Dragão do Mar

Centro Cultural Belchior

Em homenagem aos aniversário do artista, o Centro Cultural Belchior realiza o “Belchior: Inteiramente Livre e Triunfante”. O evento contará com workshops, podcasts e lives para celebrar a memória do cantor.

Uma das atividades será o curso “Para Cantar Belchior - aquecimento vocal e interpretação”, ministrado pela Aparecida Silvino. Também haverá o podcast “Comentários a Respeito de John”, que contará com os artistas Mona Gadelha e Rodger Rogério.

Programação

quinta-feira, 27, às 15 horas

- Podcast do Bel: “Comentários a Respeito de Belchior”, com Mona Gadelha e Rodger Rogério

sexta-feira, 28, às 15 horas

- Workshop “Para Cantar Belchior - aquecimento vocal e interpretação”, com Aparecida Silvino

sábado, 29, às 17 horas

- “Belchior 75 - Meu coração não pode sangrar eternamente”, com Nelson Augusto, Jotabê Medeiros e Chris Fuscaldo

Semana de aniversário do Belchior

Quando: de quinta-feira, 27, a sábado, 29

Onde: no canal do Youtube do Centro Cultural Belchior



