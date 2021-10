Lollapalooza 2022: festival anuncia Doja Cat, Miley Cyrus e Foo Fighters

Após ser remarcado três vezes por conta do contexto da pandemia, o Lollapalooza Brasil finalmente divulgou novo line-up da próxima edição do evento, que deve acontecer entre os dias 26 e 27 de março de 2022, no Autódromo de Interlagos (SP). Entre novos nomes de destaque, estão a rapper Doja Cat, a cantora Miley Cyrus e a banda de rock Foo Fighters.

Doja, por exemplo, vem em destaque na ordem do line-up e a presença no Lollapalooza marcará a estreia da artista em terras brasileiras. A cantora, que estourou em 2020 com o hit "Say So", lançou o novo álbum "Planet Her" em julho deste ano. No repertório, deve juntar hits das duas eras.







Miley Cyrus e Foo Fighters, porém, já são velhos conhecidos do público do País. A primeira vez da cantora por aqui foi em 2011, há 10 anos, enquanto a banda estreou no Brasil há 20 anos, no Rock in Rio de 2001

Entre artistas que se mantiveram na programação do evento, por exemplo, estão a banda The Strokes, as brasileiras Pabllo Vittar, Clarice Falcão e MC Tha, o DJ Martin Garrix e os brasileiros Silva e Emicida.

Outros nomes do Brasil que irão tocar no festival são as bandas Detonautas e Fresno, o DJ Alok, os cantores Edgar, Djonga e Jão, e a rapper Jup do Bairro. O cearense Matuê também se apresentará no evento.

Alguns dos principais nomes do line-up inicial, referente à edição prevista para 2020, não participam do evento em 2022. São eles as cantoras Lana del Rey e Rita Ora, as bandas Guns N' Roses e Cage The Elephant, o rapper Travis Scott e as independentes Charli XCX e Kali Uchis.

Confira line-up completo por dia



25 de março (sexta-feira)

- The Strokes

- Doja Cat

- Machine Gun Kelly

- Alan Walker

- Chris Lake

- Jack Harlow

- LP

- Marina

- Turnstile

- Caribou

- The Wombats

- Pabllo Vittar

- Ashnikko

- Matuê

- 070 Shake

- Jetlag

- VINNE

- jxdn

- Beowülf

- Detonautas

- Edgar

- Meca

- Barja

26 de março (sábado)

- Miley Cyrus

- A$AP Rocky

- A Day To Remember

- Alok

- Alexisonfire

- Alessia Cara

- Deorro

- Emicida

- King Gizzard & the Lizard Wizard

- Remi Wolf

- Silva

- Jão

- Boombox Cartel

- Chemical Surf

- Terno Rei

- DJ Marky

- Victor Lou

- Clarice Falcão

- Jup do Bairro

- MC Tha

- Ashibah

- Fatnotronic

- WC no Beat e Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas

27 de março (domingo)

- Foo Fighters

- Martin Garrix

- Alesso

- Jane's Addiction

- Black Pumas

- Kaytranada

- Phoebe Bridgers

- Idles

- Kehlani

- Goldfish

- Gloria Groove

- Djonga

- Cat Dealers

- Rashid

- Fresno

- Evokings

- Planta & Raiz

- Lagum

- Fancying

- Malifoo

- menores atos

- FractaLL x Rocksted

