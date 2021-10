Com Poesia Acústica e Pitty, Festival João Rock anuncia line-up

Programado para 11 de junho de 2022, em Ribeirão Preto, o Festival João Rock confirmou nesta terça, 26, mais de 20 atrações que irão compor a programação da 19ª edição do evento musical. A venda de ingressos já começou.

A homenagem da próxima edição do festival, que geralmente celebra regiões ou movimentos musicais do País, será para o Rio de Janeiro. O Palco Brasil, que recebe este eixo da programação, receberá shows dos cariocas Erasmo Carlos, Gabriel o Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp.







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Joao Rock (@festivaljoaorock)



Já no Palco João Rock, o destaque são encontros criados exclusivamente para o festival. Neles, Pitty e Nando Reis irão dividir o palco em show especial. Quem também fará parceria no evento é o trio Emicida, Criolo e Céu.

Completam a programação do Palco João Rock as bandas Baiana System, Natiruts, Titãs e CPM 22 e os artistas Djonga e Humberto Gessinger, todos em apresentações individuais.

Finalmente, o Palco Fortalecendo a Cena acolherá apresentações do grupo Poesia Acústica, do casal rapper Cynthia Luz e Froid, Lagum, Matuê e Coruja BC1. Rashid também performa no evento, em parceria com Drik Barbosa e Lellê.

A pré-venda dos ingressos segue até 23h59min do dia 1º de novembro, ou até o final do lote, e tem quantidade limitada de bilhetes. É possível comprar on-line no link. O festival reforça a validade para a edição do ano que vem dos ingressos adquiridos em 2020 e 2021.

19º Festival João Rock

Quando: 11 de junho de 2022

Onde: Ribeirão Preto, SP - Parque Permanente de Exposições

Quanto: R$ 140 (pista meia); R$ 300 (Camarote João Rock meia); R$ 340 (Pista Premium meia); e R$ 640 (Camarote Colorado, valor único)

Compra de ingressos e mais infos: www.joaorock.com.br

