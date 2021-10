No Limite: André Marques não é mais apresentador do reality da TV Globo

André Marques não será mais apresentador do "No Limite", reality show da TV Globo, em 2022. Um novo apresentador será anunciado "em breve", segundo a emissora. A passagem de André pelo reality foi marcada por críticas da audiência

André Marques não será mais apresentador do No Limite, reality show de sobrevivência da TV Globo, em 2022. André lidera a atual temporada do The Voice Brasil e também irá encabeçar, a partir de fevereiro, o The Voice +. A informação foi confirmada para o portal Splash, do Uol. Um novo apresentador será anunciado “em breve”, segundo informou a emissora.

A quinta edição do No Limite, exibida entre maio e julho deste ano, foi a primeira de André como apresentador. Sua passagem, porém, foi marcada por críticas da audiência. O nome dele se tornou um “assunto do momento” no Twitter após usuários o apontarem como um apresentador “desanimado” e “não contagiante”.

A apresentação do The Voice Brasil deste ano começou com Tiago Leifert, que recentemente deixou a TV Globo. A participação dele, no entanto, precisou ser interrompida por “motivos pessoais”, disse a emissora, e André Marques entrou para substituí-lo. Tiago gravou a primeira fase da competição e o restante ficou a cargo de André.



