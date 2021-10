Pós-BBB: Rodolffo triplica cachê e Conká segue rejeitada

Não foi só Juliette que lucrou após o fim do Big Brother Brasil 2021. Gil do Vigor fez sucesso em campanhas publicitárias, Carla Diaz ganhou mais reconhecimento como atriz e Camilla de Lucas fez ainda mais sucesso nas redes sociais. Agora é a vez de Rodolffo entrar em destaque. Com a retomada dos shows, o cantor, juntamente com sua dupla sertaneja Israel, conseguiu triplicar o cachê. Em contrapartida, Karol Conká segue rejeitada pelos contratantes.

Ambos chegaram a se envolver em polêmicas no programa. Karol foi acusada de cometer tortura psicológica e Rodolffo de racismo. Mas os dois tiveram destinos diferentes após saírem da casa mais vigiada do Brasil. Através de sua participação no reality, Rodolffo conseguiu bombar a música "Batom de Cereja", da dupla com Israel. Mas não para por aí: ele e Israel receberam R$ 700 mil para cantar em uma festa de fim de ano, cujo local ainda não foi revelado.

Sobre o assunto Maisa desabafa sobre cabelo natural: "Posso usar do jeito que eu quiser"

Projeto de Wesley Safadão e Thyane Dantas faz ação solidária no Beach Park

Larissa Manoela termina romance de um mês com ator

Larissa Manoela e André Luiz confirmam que terminaram romance

James Blunt dança "Coração cachorro" e reage: "Enviarei meus dados bancários"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes, os dois cobravam cerca de R$ 80 mil reais, mas agora não saem de casa por menos de R$ 300 mil, em caso de cachê fechado, ou R$ 120 mil de garantia mínima. No caso da venda de ingressos ser maior que a garantia mínima, eles recebem R$ 120 mil mais o extra, podendo ultrapassar os R$ 300 mil.

Já Karol Conká, que bateu recorde de rejeição no programa, não teve a mesma sorte. A cantora até chegou a ganhar seguidores e fechar contratos publicitários, mas ainda não conseguiu contratos para shows. "Os contratantes não querem associar o evento deles à imagem dela, porque têm muito medo da reação do público. Mesmo que a gente ofereça, eles nem querem saber quanto é", disse um produtor ao Extra. Antes do reality, Karol chegou a receber R$ 40 mil por show.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags