Metallica no Brasil: banda anuncia novos shows para 2022

A banda Metallica anunciou hoje, segunda-feira, 25, as novas datas de shows no Brasil. A agenda irá visitar quatro cidades: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. Confira datas e locais dos shows confirmados no País

A banda estadunidense Metallica anunciou hoje, segunda-feira, 25, as novas datas na América do Sul de sua turnê WiredWorld. Adiada duas vezes devido à pandemia de Covid-19, a agenda de shows irá visitar quatro cidades do Brasil: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. Fora do País, a banda de rock também agitará Buenos Aires, Argentina, Santiago e Chile.

“Como diz o ditado, a terceira vez é certeira, e estamos animados por estar neste espaço hoje para anunciar as datas reprogramadas da turnê sul-americana! Para aqueles de vocês que estiveram conosco nos últimos 18 meses, desde que os shows originais deveriam acontecer, obrigado por sua tremenda paciência”, escreveu a banda em comunicado publicado em seu site oficial.

Além da participação da banda Greta Van Fleet, os shows no Brasil serão abertos pela Ego Kill Talent. A programação estava inicialmente marcada para abril de 2020, mas foi adiada para dezembro e, mais tarde, remarcada mais uma vez. Ingressos adicionais custando entre R$ 195 e R$ 740 serão disponibilizados a partir de 8 de novembro, enquanto reembolsos podem ser analisados na plataforma Eventim, responsável pelo evento (clique aqui para acessar).



Metallica no Brasil: confira datas e locais dos shows

Porto Alegre: 5 de maio, no Estacionamento da Fiergs



Curitiba: 7 de maio, no Estádio Couto Pereira



São Paulo: 10 de maio, no Estádio do Morumbi



Belo Horizonte: 12 de maio, no Estádio do Mineirão



