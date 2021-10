Iza cobra cachê de R$200 mil e jato particular para shows, diz jornal

A cantora é conhecida pelos hits "Pesadão" e "Dona de Mim", além de ser jurada no The Voice Brasil

Um jato e um cachê de R$200 mil. Essas são as exigências da cantora Iza para fazer um show. A artista é dona dos hits "Pesadão", "Dona de Mim" e "Ginga", sendo um dos nomes mais bem sucedidos do mercado nacional de música. Nesta quinta, 28, o jornal Extra deu detalhes sobre quais as exigências da carioca para quem quer contrata-la.

Além do cachê por volta de R$200 mil, Iza exige dos contratantes um jato para ela e parte do staff em shows fora do eixo Rio de Janeiro - São Paulo. Segundo o jornal, uma empresa que contratou a cantora para uma apresentação em Santa Catarina irá desembolsar mais de R$60 mil para ir buscar e deixá-la no mesmo dia no Rio de Janeiro, fora o valor do cachê.

Já a banda da artista irá em um avião comercial, cujo valor também não está incluso no cachê. Iza ainda não tem agenda fechada para os shows de fim de ano, mas estima-se que os valores possam chegar a R$450 mil, sem incluir os custos com jato.

