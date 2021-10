"A Última Sessão de Música": Milton Nascimento fará turnê final em 2022

Foi ao som da canção "Encontros e despedidas", escrita com Beto Brant em 1981, que Milton Nascimento anunciou nesta terça-feira, 26, a sua próxima - e provavelmente - última turnê. Postado nas redes sociais do artista, um curto vídeo de animação informa sobre a realização de "A Última Sessão de Música" em 2022.

O nome da turnê vem de uma música homônima de Milton que compõe o disco "Milagre dos Peixes", de 1973. Além do anúncio, não foram divulgados detalhes sobre a turnê como locais e datas fechadas.

No entanto, conforme o jornalista carioca Mauro Ferreira, do G1, a intenção será, de fato, fazer desta a "derradeira turnê da carreira do artista" - informação corroborada pelos versos "A hora do encontro/É também despedida".

Neste 26 de outubro, data do anúncio de "A Última Sessão de Música", Milton faz 79 anos. Em 2022, quando ocorrerá a turnê, o artista irá completar 80 anos de vida e 60 de carreira.

