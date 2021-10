Renato Russo ganhará homenagem no Carnaval de Pernambuco

Já são 25 anos desde que o cantor e compositor Renato Russo faleceu. O legado, porém, segue forte como as contribuições que ele deixou à música brasileira. A partir de uma união a princípio inusitada, um grupo de fãs de Recife está planejando homenagens ao artista na mais tradicional festa pernambucana: o Carnaval.

Administradores do fã-clube Legionários Recife estão planejando duas ações para celebrar tanto o festejo popular quanto a admiração do grupo e de mais fãs por Russo. Ambas são apoiadas pela Legião Urbana Produções Artísticas.







A semente da ideia vem desde 2019, quando o grupo começou a trabalhar para concretizar um bloco de Carnaval alternativo intitulado “Vamos Fazer um Filme”, como a música homônima de Russo.

"Eu preciso e quero ter carinho, liberdade e respeito/ Chega de opressão/ Quero viver a minha vida em paz" são alguns dos versos da canção, que ecoam temas ligados ao festejo. O bloco já está promovendo shows em Recife, mas o plano é botá-lo na rua no período carnavalesco.

Fã-clube prevê criação de bloco intitulado "Vamos fazer um filme" (Foto: divulgação)



Ao mesmo tempo, os fãs também se prontificaram a contribuírem para a produção de um boneco gigante de Olinda, marca do Carnaval de Pernambuco, em homenagem ao artista. O boneco será confeccionado pelo artesão Silvio Botelho, uma das referências centrais na artesania.

Para concretizar as duas homenagens, os Legionários Recife estão realizando uma rifa com diversos itens para arrecadar recursos para a construção do boneco gigante de Renato. É possível para fãs de qualquer parte do País adquirirem a rifa ou contribuírem à parte com o movimento.

Mais informações e contribuições

@blocovamosfazerumfilme

@fclegionariosrecifeu

E-mail: [email protected]

Pix Celular: 81 986386102 (Maria Elisângela Matos)

