Letieres Leite, maestro e arranjador, morre aos 61 anos; veja homenagens

Letieres Leite, maestro, compositor e arranjador brasileiro, morreu nesta quarta-feira, 27, aos 61 anos. Ainda não há detalhes sobre a causa de seu falecimento. As informações foram confirmadas pelo portal G1.

O artista era o responsável pela Orkestra Rumpilezz. Criado em 2006, em Salvador, na Bahia, o grupo se propõe a mesclar os elementos do jazz com os ritmos de origem africana. Focada nos instrumentos de sopro e percussão, a orquestra já se apresentou com grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Lenine, Carlinhos Brown e Mariana Aydar.

Além de maestro, Letieres manteve parcerias com vários artistas nacionais, como Elba Ramalho, Timbalada, Lulu Santos, Elza Soares, Toninho Horta. Com Ivete Sangalo, participou de oito álbuns da cantora.

Nas redes sociais, a baiana escreveu: “Só aprendi coisas maravilhosas convivendo com você. A Deusa da música nos uniu e me presenteou com essa alma linda que é a sua. Estou triste com sua partida”.

“Não esquecerei jamais as inúmeras contribuições à música e à minha carreira, pois o seu talento é poderoso demais. Nossas viagens e nossos segredos. Te amo maestro, por tudo e por nossa amizade eterna. Siga em paz”, finalizou.

Carlinhos Brown também prestou homenagens em suas redes sociais. “Estamos muito tristes com essa partida abrupta do maestro Letieres Leite, mas deixamos o motivo para Deus, o Criador. Em nós fica o agradecimento a ele e a certeza de que sua presença, tão forte, significativa e com tantas inventividades, nos fará imensa falta”.

“Letieres é do sopro, e o vento de Oyá saberá como conduzir esse filho de Xangô, tão talentoso, bom amigo, e que estava em um momento brilhante de sua carreira. Muito triste com a perda dessa grande alma colaboradora. Siga em paz, companheiro, obrigado por tudo que dividiu conosco”, complementou.

Já Russo Passapusso, vocalista da banda Baiana System, publicou um trecho dos bastidores da música “Libertação”. A canção, gravada ao lado de Elza Soares, teve participação da Orkestra Rumpilezz e arranjo de Letieres Leite.



