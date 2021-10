Gal Costa anuncia show em Fortaleza

Gal Costa já tem data para voltar aos palcos cearenses. A cantora se apresenta no dia 11 de dezembro, na Praia de Iracema, com a turnê “As várias pontas de uma estrela”. A agenda de shows da artista foi divulgada hoje, 26, por meio das redes sociais. Ao todo, 12 datas estão confirmadas até o dia 14 de março de 2022.



No show “As várias pontas de uma estrela”, Gal apresenta repertório de músicas do cantor Milton Nascimento e outros compositores da MPB com trio formado pelos músicos André Lima (teclados), Fábio Sá (baixo elétrico e acústico) e Victor Cabral (bateria e percussão). A turnê nacional terá início com show em São Paulo no dia 30 de outubro.

Segundo informações da produção, os ingressos estão à venda apenas para os shows de São Paulo e Rio de Janeiro. Os valores e protocolos para a realização do evento em Fortaleza não foram divulgados até o fechamento desta matéria.



Serviço

Turnê “As várias pontas de uma estrela” de Gal Costa

Quando: 11 de dezembro de 2021

Onde: Praia de Iracema (local exato ainda não divulgado)

Datas da turnê:

2021

30/10 - São Paulo (SP)

31/10 - São Paulo (SP)

12/11 - Rio de Janeiro (RJ)

27/11 - Campinas (SP)

02/12 - Porto Alegre (RS)

05/12 - Belo Horizonte (MG)

09/12 - Belém (PA)

11/12 - Fortaleza (CE)

2022

29/01 - Salvador (BA)

12/02 - Aracaju (SE)

19/03 - Recife (PE)

14/05 - Manaus (AM)



