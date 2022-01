CES 2022: veja lançamentos de Acer e Asus

Com o fim da Consumer Electronics Show (CES) 2022, é possível fazer a listagem completa do que foi anunciado por cada marca. Acer e Asus, duas das mais conhecidas fabricantes de computadores, lançaram diversos produtos durante a feira.

Os lançamentos incluem computadores de mesa e portáteis, e até um notebook dobrável. O POVO listou as novidades de Acer e Asus na CES 2022 em cada categoria. Confira abaixo:

Lançamentos da Acer na CES 2022

Na CES 2022, a Acer trouxe novidades em notebooks e computadores tudo-em-um. Os portáteis são da linha Swift, de especificações intermediárias, enquanto os desktops são da família Aspire, de entrada.

Acer Swift X tem versões de 14 e 16"

Lançados em 2021, os notebooks Acer Swift ganharam mudanças no design e nas especificações para 2022. A linha está disponível em dois tamanhos de tela, 14 e 16", ambos com proporção 16:10. Em comum, eles têm processadores Intel de 12ª geração, até 16 GB de memória RAM LPDDR5 e até 1 TB de armazenamento em SSD PCIe Gen4.

Também são compartilhadas as opções de conectividade: há duas portas Thunderbolt 4, duas USB-A 3.2, uma HDMI e entrada de 3,5 mm para fones. Os dois tamanhos incluem um slot PCIe adicional, com velocidade Gen3, para upgrades futuros.

O menor dos dois se destaca, no exterior, pelas tampas coloridas. A resolução da tela é de 2.240 x 1.400 pixels, que são exibidos através de uma placa de vídeo GeForce RTX 3050 Ti.

No tamanho de 16", somente a cor cinza é oferecida. A tela tem 2.560 x 1.600 pixels, com brilho de 400 nits e cobrindo 100% do padrão sRGB. A GPU é uma Intel Arc.

Aspire C24 e C27 são computadores all-in-one da Acer

Os tudo-em-um C24 e C27 têm especificações mais modestas, mas também receberam novidades para 2022. Ambos agora têm processadores Intel de 12ª geração e uma placa de vídeo GeForce MX550, da linha de entrada da NVidia.

Eles podem receber até 1 TB de armazenamento em SSD PCIe Gen3, e há conexão SATA, que permite configurar um HDD de até 2 TB. A memória RAM vai até 64 GB em ambos os modelos. Uma câmera de 5 MP acima da tela permite fazer chamadas de vídeo sem precisar de uma webcam dedicada.

Nas conexões sem fio, há WiFi 6 e Bluetooth 5.2. A parte cabeada inclui duas portas USB-C, duas USB-A 2.0, três USB-A 3.1, uma RJ45 para cabo de rede e uma de 3,5 mm para fones.

A Acer também apresentou produtos das linhas Nitro e Predator, voltadas ao público gamer. Confira os modelos na matéria especial de produtos gamer da CES 2022.

Lançamentos da Asus na CES 2022

A Asus, por sua vez, focou os lançamentos da marca própria no segmento de portáteis. As linhas Zenbook, Chromebook Flip, e ExpertBook receberam novidades para 2022.

Asus Flip CX5 é um Chromebook que vira tablet

O modelo mais básico apresentado pela Asus é o Chromebook Flip CX5. A tela de 16" tem proporção 16:10 e é sensível ao toque, podendo ser girada em 360°, transformando o notebook em tablet.

Ele vem com processadores Intel de 12ª geração, até 16 GB de RAM e sistema ChromeOS, da Google. Ainda não há informações sobre preço ou data de início das vendas.

Zenbook tem modelos com tela Oled em 2022

A linha mais popular da Asus ganhou dois novos membros na CES 2022. O Zenbook 14X traz painel de 14" do tipo Oled, com proporção 16:10. A memória RAM é de até 16 GB, enquanto os processadores podem ser Intel de 12ª geração ou AMD Ryzen da série 5000. O touchpad que também funciona como teclado numérico, presente nas gerações anteriores, também aparece aqui.

O Zenbook 14X Space Edition, por sua vez, tem um acabamento especial na tampa, que inclui um pequeno display Oled monocromático de 3,5". Do outro lado, está o mesmo painel de 14" do Zenbook 14. A memória RAM vai até 32 GB, o armazenamento até 1 TB, e o processador, também Intel de 12ª geração, vai até o i9-12900H (o Zenbook 14 regular é limitado aos modelos i7).

Asus ExpertBook B5 tem caneta stylus e botões de volume

Na linha de notebooks corporativos, o ExpertBook B5 é a aposta da Asus para 2022. Ele vem com tela de 14", processador Intel de 12ª geração, até 48 GB de RAM e 1 TB de SSD. Há iten de segurança como leitor de impressões digitais, câmera infravermelha para reconhecimento facial, e certificação MIL-STD 810H de resistência a impactos.

Na lateral direita fica um leitor de cartões MicroSD, uma porta USB-A 2.0, a entrada 3,5 mm para fones e uma caneta stylus para operar a tela sensível ao toque. Na direita, duas portas Thunderbolt 4, uma RJ45 de rede, uma HDMI e uma USB-A 3.2. Também deste lado ficam os botões físicos de volume, adição incomum em notebooks, mas que é bem-vinda: o ExpertBook B5 tem uma versão conversível, que pode se transformar em tablet.

Zenbook 17 Fold é um tablet dobrável da Asus

Zenbook Flex 17 é um tablet dobrável que pode ser usado como notebook (Foto: Divulgação/Asus)



Outro modelo que "vira tablet" é o Zenbook 17 Fold. Neste caso, porém, trata-se de uma tela Oled sensível ao toque de 17,3", com proporção 4:3 e resolução 2.560 x 1.920 pixels, que é flexível. É possível usar o Zenbook Fold aberto ou parcialmente dobrado.

No segundo caso, o painel pode funcionar como duas telas separadas, com 12,5" e resolução 1.920 x 1.280 pixels cada. Também há um acessório que adiciona teclado e touchpad à parte que fica apoiada na mesa. Por se conectar via Bluetooth, é possível usar o item separadamente.

Por dentro, o processador é um Intel i7-1250U. A memória RAM é de 16 GB LPDDR5, enquanto o armazenamento é de 1 TB, do tipo PCIe Gen4. Há conexões WiFi 6E, Bluetooth 5.2, duas portas Thunderbolt 4 e uma entrada 3,5 mm para fones. Uma câmera de 5 MP permite fazer chamadas de vídeo. O Zenbook 17 Fold começará a ser vendido no segundo semestre, mas ainda não há informações sobre preços ou lançamento no Brasil.

