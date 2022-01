Twitter apresenta instabilidades na noite desta quinta, 20

O Twitter ficou fora do ar por alguns instantes na noite desta quinta-feira, 20 de janeiro (20/01). De acordo com o site Downdetector, a rede social apresentou um aumento das reclamações na noite de hoje, a partir das 22 horas (horário de Brasília). Ferramenta online reúne comentários de usuários e traz os principais problemas encontrados no site.

Dentre as reclamações mais citadas, estão travamentos tanto no aplicativo da rede social para celular, quanto no site. De acordo com o Downdetector, o problema é maior para o website - fonte de 53% das reclamações mais notificadas contra o Twitter.

Aos poucos, a plataforma voltou a ficar ativa por volta das 22h41 do mesmo dia. A instabilidade durou minutos, mas gerou várias reclamações por parte dos usuários.

