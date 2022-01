Telefones BlackBerry param de funcionar a partir de hoje

O impacto será maior nos produtos com sistema BlackBerry OS nas versões 7.1 e 10; os modelos com sistema Android devem continuar funcionando normalmente

Pioneiros no ramo dos smartphones, os celulares fabricados pela empresa BlackBerry devem deixar de funcionar a partir desta terça-feira, 4.

Sobre o assunto Inventada TV em que telespectador sente o gosto do que está passando quando lambe tela

Celular com 5G: Anatel divulga lista de aparelhos compatíveis; confira

Tem um BlackBerry? Dispositivos vão parar de funcionar dia 4 de janeiro de 2022

Equipe invade iPhone 13 Pro em apenas 15 segundos e fica milionária

Os aparelhos da companhia norte-americana devem perder funções com o passar do tempo e não terão mais suporte técnico da empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O impacto será maior nos produtos com sistema BlackBerry OS. Entretanto, os modelos com sistema Android devem continuar funcionando com razoável normalidade.

As falhas esperadas a partir desta terça são problemas com chamadas de voz, de envio de SMS e de navegação na internet.

A BlackBerry ficou conhecida por trazer alta performance aos primeiros smartphones e inovações, no início dos anos 2000, como a compatibilidade com a rede 2G.

A partir de 2007, a marca enfrentou concorrência da Apple e os primeiros iPhones. A chegada do sistema Android, do Google, acentou o declínio da linha de celulares de smartphones da BlackBerry.

Segundo a companhia, o fim das atualizações para seus aparelhos - que já era esperado desde 2017 - ocorre pela mudança de foco da empresa, que agora está voltada para fornecimento de softwares e serviços digitais.

Tags