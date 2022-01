Brasileiros são os que passam mais tempo usando celular no mundo, diz pesquisa

Os brasileiros têm passado cada vez mais tempo no celular. É o que aponta relatório da plataforma AppAnnie. De acordo com o levantamento, os usuários utilizaram o celular por uma média de 5,4 horas por dia em 2021, a maior média no mundo. Esse foi o segundo ano que o país liderou o ranking de uso de celular em horas diárias.

Os dados levam em conta apenas celulares com processador Android. Segundo o relatório, em 2020, o brasileiro consumia conteúdo no celular durante 5,2 horas diárias. As informações são do portal G1.

Somando todos os usuários, os brasileiros passaram cerca de 193,3 bilhões de horas no celular em 2021. Em horas totais, o Brasil fica em 4º lugar, por causa da quantidade de usuários. A China ocupa a primeira posição com um total de 1,1 trilhão de horas utilizando o aparelho.

No ranking dos 17 países onde a população gasta mais tempo utilizando o aparelho, apenas a Argentina e a China reduziram a quantidade de horas entre 2020 e 2021.

Superando o Instagram e o Facebook, o TikTok se tornou o segundo aplicativo que os brasileiros mais utilizam durante o mês. A plataforma, que em 2020 era consumida em uma média de 14 horas mensais por usuário, aumentou para 20,2 horas mensais por usuário em 2021.

O TikTok fica atrás apenas do WhatsApp - neste último, os usuários brasileiros passam uma média 29,2 horas por mês trocando mensagens.

