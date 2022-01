CES 2022: LG apresenta nova linha de televisores

Modelos G2, C2 e QNed chegam em tamanhos de até 97" e rodam sistema WebOS; modelos mais caros têm painel do tipo Oled, com melhor contraste e cores mais vívidas

A LG apresentou nesta terça-feira, 4, seus modelos de televisores para este ano. As novidades foram anunciadas na Consumer Electronics Show (CES) de 2022, principal evento mundial de tecnologia, que acontece até o próximo dia 9 em Las Vegas, nos Estados Unidos, e virtualmente.

A linha tem, ao todo, três novos modelos, com sete tamanhos diferentes. Todos rodam o sistema WebOS, da própria LG, e contam com aplicativos e funções de smart TV.

G2, C2 e QNed são os televisores da LG para 2022

O topo de linha é o modelo G2. Em 2021, a LG havia anunciado tamanhos de 55, 65, 77 e 83 polegadas, e a atualização deste ano traz também uma versão com 97". Logo abaixo vem o C2. Com tamanhos de 42, 48, 55, 65, 77 e 83 polegadas, este modelo é um pouco mais barato que o G2.

Ambos os modelos vêm com o processador Alpha 9 Gen 5. O componente traz funções de inteligência artificial, como o upscaling (aumento na resolução de vídeos em Full HD ou 4K para o formato 8K nativo dos painéis) e a simulação de som surround 7.1.

Os painéis do G2 e do C2 são do tipo Oled, com melhor contraste e cores mais vívidas. As telas também incluem uma tecnologia que destaca elementos em primeiro plano nas imagens, melhorando a sensação de profundidade nos vídeos exibidos.

Na faixa de preço mais básica está o modelo QNed. A fabricante não anunciou os tamanhos disponíveis para este televisor. Assim como na versão de 2021, o principal destaque aqui é a tecnologia de MicroLED com pontos quânticos, que resulta em qualidade de cor superior a painéis LCD tradicionais.

WebOS 22 é nova versão do sistema de smart TVs da LG

Rodando nos televisores anunciados pela LG está o sistema WebOS 22. A principal novidade é a função para criar perfis de usuário para cada pessoa na casa, separando recomendações personalizadas e contas em serviços de streaming. Há também compatibilidade com a tecnologia Matter, usada em equipamentos de smart home, que permite usar o televisor para controlar itens como lâmpadas e eletrodomésticos conectados à rede WiFi.

