CES 2022: Samsung lança projetor portátil e monitor curvo de 55"

Projetor Freestyle tem formato incomum e pode ser ligado até em soquete de lâmpada doméstica; monitor Odyssey Ark, além do tamanho gigantesco, pode ser usado na vertical

Antes mesmo da Consumer Electronics Show (CES) de 2022 começar, a Samsung anunciou novidades em monitores e aparelhos de televisão. O que não significa que a fabricante tenha revelado todos os lançamentos de uma vez: nessa terça-feira, 4, a empresa mostrou o projetor portátil Freestyle e o Odyssey Ark, um monitor curvo de 55" que pode ser usado também na vertical.

Monitor Odyssey Ark é gamer, imenso, curvo, e fica na vertical

O outro lançamento inesperado da Samsung é o monitor gamer Odyssey Ark. Trata-se de uma tela curva com nada menos que 55", e que pode ser usado na horizontal ou na vertical. A Samsung não deu muitos detalhes técnicos sobre o modelo, mas adiantou algumas especificações: com proporção 16:9, ele tem resolução 4K e vem com um controle sem fio para ajustar iluminação e interface.

Na parte inferior (ou esquerda, quando ele está na vertical) há uma faixa de LEDs - porque, como qualquer item gamer, é preciso colocar luzes em algum lugar. Na imagem de divulgação, também há luzes na parte de cima, mas o modelo exibido na CES não exibia este detalhe.



Um dos usos que a Samsung sugere no Odyssey Ark é o multitarefa. Para o público gamer, a fabricante entende isso como poder dividir a tela entre um jogo, uma chamada de vídeo e uma janela com a transmissão de outro game (ou o mesmo, pela perspectiva de outro jogador), por exemplo.

A base do Odyssey Ark permite controlar a altura da tela, mover o monitor para os lados e, obviamente, girá-lo. Ela aparentemente ocupa muito menos espaço que os modelos atuais da linha Odyssey - que, como analisado em review por O POVO, demandam um grande espaço na mesa. A curvatura é de 1000R, mesma dos outros displays Odyssey.

A Samsung não revelou preço e data de lançamento do Odyssey Ark. Também não foi informado se o monitor chegará ao Brasil, embora quase todos os modelos da linha Odyssey estejam disponíveis no País.

Freestyle é um projetor versátil para as gerações Y e Z

Projetor portátil Freestyle tem versatilidade no uso e na energia: pode ser ligado à tomada, carregador portátil e até soquete de lâmpada; equipamento pode reproduzir conteúdo de streaming sem necessidade de ser ligado a um computador (Foto: Divulgação/Samsung)



O Freestyle, segundo a empresa, é um produto voltado ao público jovem. Além de projetar imagens de até 100" e se adaptar automaticamente à superfície onde o vídeo é exibido, ele tem caixas de som embutidas e pode ser ligado em tomadas tradicionais, carregadores portáteis ou mesmo soquetes de lâmpadas domésticas.

Além de projetar imagens, o Lifestyle pode ser usado como luminária, quando não está conectado a nenhuma fonte de vídeo. Ele também serve como alto-falante bluetooth, e vem com o sistema Tizen, presente nas smart TVs da Samsung, permitindo acessar serviços de streaming - o Freestyle tem conexão WiFi.

O Freestyle teve a pré-venda iniciada nos Estados Unidos nessa terça-feira, por US$ 899 (cerca de R$ 5.100). Ao site Tecnoblog, especializado em tecnologia, a Samsung confirmou que o projetor chega ao Brasil na primeira metade de 2022, mas não detalhou preço ou data de lançamento.

O POVO está fazendo a cobertura da CES 2022, e você pode conferir os principais lançamentos neste link.

