CES 2022: Samsung (finalmente) lança smartphone Galaxy S21 FE

Uma das histórias mais turbulentas no mundo da tecnologia em 2021 finalmente chegou ao fim: a Samsung lançou nessa terça-feira, 4, o Galaxy S21 FE, último modelo da família de smartphones. O anúncio foi feito na Consumer Electronic Show (CES), maior evento de tecnologia do mundo, que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, até o próximo domingo, 9.

A novela do S21 FE começou com vazamentos, em junho, indicando que o aparelho estava próximo de ser lançado. Assim como seu sucessor, o S20 FE, a expectativa era que o modelo fosse uma versão simplificada dos celulares topo de linha da Samsung, cortando alguns pontos para ter um preço reduzido.

O anúncio era esperado para agosto de 2021, no mesmo evento em que a fabricante revelou os dobráveis Z Flip 3 e Z Fold 3 - que estão sendo avaliados por O POVO e terão o review publicado em breve. No entanto, o S21 FE não apareceu no palco, e rumores chegaram a indicar que ele seria cancelado devido à escassez global de chips, que tem impactado toda a indústria de eletrônicos.

Cinco meses após a data inicial, finalmente o aparelho foi lançado pela Samsung. Como esperado, ele corta alguns elementos mais caros da linha S21, focando em performance similar por um preço mais baixo.

O problema é que, com o lançamento da linha Galaxy S22 tão próximo (o anúncio deve acontecer em fevereiro), os primeiros S21 já podem ser encontrados com bons descontos no varejo online ou físico. Com isso, o S21 FE tenta se mostrar como um aparelho viável oferecendo, além do preço menor, algumas melhorias quando comparado à versão regular.

Galaxy S21 FE: especificações

São três principais pontos onde o Galaxy S21 FE foi simplificado. A construção do S21 original tem uma moldura de alumínio, que envolve a parte onde ficam as câmeras, enquanto o FE tem as lentes no mesmo plástico do resto da traseira, e um metal mais simples nas bordas. Além disso, a memória RAM da versão de entrada é de 6 GB no FE (contra 8 GB do S21 regular).



O último corte significativo é nas câmeras: a teleobjetiva sai de 64 MP para apenas 8 MP. A frontal, embora tenha 32 MP (o S21 original tem 10 MP), perdeu o foco automático. As lentes primária e grande-angular seguem as mesmas nos dois aparelhos: são dois sensores de 12 MP. O principal tem foco automático e estabilização de imagem, enquanto a "olho de peixe" segue sem as duas tecnologias.

As telas são similares: enquanto o S21 original trazia um painel Amoled de 6,2" com resolução Full HD+ (2.400 x 1080 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz, no S21 FE o display é de 6,4", mas com resolução um pouco menor, de 2.340 x 1080 pontos, e o resto das especificações neste componente é igual.

Surpreendentemente, a bateria é melhor que a do modelo original: a versão FE tem 4.500 mAh, contra 4.000 do S21 regular. A velocidade de recarga é a mesma, com 25 W de carregamento com fio, ou 15 W por indução.

Outro ponto de vantagem é que o S21 FE vem com Android 12 de fábrica, a versão mais recente do sistema. Pela política de atualizações da Samsung, que garante três anos de upgrades para os modelos topo de linha, omodelo FE deve encerrar a vida com o Android 15, enquanto o restante da linha S21 irá apenas até a versão 14.

O processador Snapdragon 888 é o mesmo usado pela fabricante nas versões da linha S21 vendidas nos Estados Unidos e na China. No Brasil, os modelos vêm com o chip Exynos 2100, feito pela própria Samsung. O S21 FE, porém, será vendido com o componente da Qualcomm no mundo inteiro. As opções de armazenamento também são as mesmas: 128 GB (que vem com 6 GB de RAM) ou 256 GB (com 8 GB de RAM).

Preço e início das vendas do Galaxy S21 FE

Globalmente, o Galaxy S21 FE terá as vendas iniciadas na próxima terça-feira, 11 de janeiro. O preço sugerido nos Estados Unidos é de US$ 699 (cerca de R$ 4.000). No Brasil, a Samsung informou que o aparelho será disponibilizado "em breve", mas não deu uma data específica. O S21 FE foi homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em setembro de 2021, e já pode ser vendido no País.

Em comparação ao preço dos Estados Unidos, o valor parece pouco convidativo: enquanto, em conversão direta, os US$ 699 equivalem a R$ 3.969, o S21 regular pode ser encontrado no varejo online por cerca de R$ 3.600 à vista e pouco menos de R$ 3.800 a prazo. O S21 Plus, que tem tela e bateria maiores, além de traseira em vidro, é vendido na internet a partir de R$ 4.070 à vista, ou R$ 4.150 a prazo.

