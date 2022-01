CES 2022: Samsung lança três modelos de monitor com resolução 4K

Modelos atendem a públicos distintos, com monitores para gamers, designers e uma opção com funções de smart TV; em comum, os três lançamentos têm resolução 4K UHD

A Samsung anunciou nessa segunda-feira, 3, três novos modelos em sua linha de monitores. Os equipamentos serão detalhados na Consumer Electronics Show (CES) 2022, que acontece entre esta terça-feira, 4, e o domingo, 9.

Os modelos buscam atender a públicos distintos: há uma opção para quem usa o computador para jogar, outra focada em designers e outros profissionais criativos, e uma com funções de smart TV. Em comum, todos incluem painéis de resolução 4K UHD, quatro vezes superior à Full HD.

Odyssey Neo G8 tem tela curva e atualiza a 240 Hz

O modelo gamer é o Odyssey Neo G8. Com 32", o monitor é o primeiro do mundo a unir a taxa de atualização de 240 Hz com a resolução 4K. Ele possui tela com curvatura 1000R, para reduzir a fadiga visual durante longas sessões de jogos.

O painel é LCD Mini LED, com tecnologia de pontos quânticos, que garante maior contraste e melhor qualidade de cores que os modelos LCD convencionais. O brilho chega a 2.000 nits, e o Odyssey Neo G8 tem certificação HDR 2000, além de contraste de 1.000.000:1.

Além do painel curvo, o Odyssey Neo G8 traz um design similar ao modelo topo de linha, Neo G9, com carcaça branca que inclui painel iluminado. As luzes traseiras mudam de acordo com a imagem exibida na tela, para aumentar a imersão no conteúdo.

Nas conexões, são duas entradas HDMI 2.1 e uma DisplayPort 1.4. O POVO testou o Odyssey G7, versão de 2021 deste modelo, e você pode conferir as nossas impressões neste link.

UHD Monitor S8 é voltado para profissionais

Com foco em profissionais criativos, como designers, fotógrafos e editores de vídeo, o S8 tem como principal chamariz a fidelidade de cores. O painel deste modelo cobre 98% do padrão DCI-P3, além de ter cobertura fosca para diminuir os reflexos na tela.

O S8 está disponível em dois tamanhos: 27 e 32". O modelo maior tem brilho de 600 nits e compatibilidade com HDR600, enquanto o menor é limitado a 400 nits e HDR400.

Outra mostra do foco em trabalho está nas conexões do monitor. Além das entradas de vídeo, ambos os tamanhs do S8 têm uma porta USB-C com carregamento de 90 W, e uma conexão de rede RJ45. O objetivo é permitir a ligação do equipamento a notebooks profissionais, criando uma estação de trabalho simplificada.

Smart Monitor M8 pode ser usado com computador ou como smart TV

Fechando os anúncios de monitores, o M8 traz dupla função: ele pode ser usado como tela para um computador e também atua como uma smart TV. O modelo inclui um controle remoto similar ao de televisores, para uso sem a necessidade de um computador ligado.

O painel de 32" tem, além da resolução 4K, brilho de 400 nits e cobertura de 99% do padrão sRGB, exibindo até 1,07 bilhão de cores. A moldura do M8 tem um tom bege, chamado pela Samsung de "branco morno".

Além das conexões de vídeo, há uma porta USB-C com carregamento de 65 W. O Smart Monitor M8 inclui também uma webcam, que pode deslizar ao longo da borda superior, e pode fazer chamadas de vídeo sem a necessidade de um computador conectado.

No design, o monitor ficou 75% mais fino que o modelo anterior, M7, cujo lançamento no Brasil foi adiantado com exclusividade por O POVO em 2021. No M8, a espessura é de apenas 11,4 mm.

Mais detalhes dos novos monitores da Samsung, como preços e data de início das vendas, serão revelados durante a CES 2022. O POVO fará a cobertura de todos os dias do evento.

