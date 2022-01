CES 2022: Samsung apresenta novos televisores e controle remoto ecológico

Linhas MicroLED, Neo QLed e Lifestyle ganharam novos modelos para 2022, com tamanhos de 32 a 110"; controle remoto pode carregar bateria até com sinal de redes WiFi

Além de monitores, a Samsung aproveitou a Consumer Electronics Show (CES) 2022 para lançar seus modelos de televisores deste ano. Os produtos anunciados são divididos nas linhas MicroLED, Neo QLed e Lifestyle.

Cada linha de televisores tem focos específicos. Os modelos MicroLED, por exemplo, têm a melhor qualidade de imagem, enquanto os produtos Lifestyle se destacam pelos designs diferenciados.

Também foi anunciado pela fabricante a segunda geração do controle remoto sustentável. Enquanto o primeiro modelo podia ser recarregado por energia solar ou lâmpadas domésticas, o sucessor também consegue absorver ondas eletromagnéticas, como sinais de WiFi, para encher a bateria.

Televisores MicroLED da Samsung têm até 110"

Os televisores mais caros são os modelos da linha MicroLED. Na versão de 2022 são três tamanhos: 89, 101 e 110". O painel usa a mesma tecnologia dos iPads Pro e MacBooks Pro, da Apple, lançados em 2021, que proporciona contraste e qualidade de cor mais avançados.

Entre os diferenciais estão a profundidade de cores de 20 bits em escalas de cinza, com mais de um milhão de níveis de luminosidade, e a cobertura de 100% dos padrões de cores DCI-P3 e Adobe RGB. Com resolução 8K (16 vezes maior que Full HD), os televisores também permitem ver até quatro conteúdos em 4K ao mesmo tempo.

Linha Neo QLed 2022 da Samsung tem modelos 8K e 4K

Com preços menos proibitivos estão os modelos Neo QLed. Com a mesma tecnologia de MicroLED e pontos quânticos dos televisores apresentados pela concorrente LG, esta linha da Samsung traz painéis com resolução 4K ou 8K.

Os níveis de luminosidade passaram de 4.096, nos modelos de 2021, para 16.384, nos de 2022. Há ainda ajuste automático de brilho e balanço de branco, com base na luz ambiente. Outro incremento foi na taxa de atualização: a linha Neo QLed de 2022 passa a ter 144 Hz, que deve ajudar quem usa o televisor para jogos.

Samsung: linha de televisores Lifestyle 2022 tem telas foscas e novos tamanhos

Fechando os lançamentos de televisores da Samsung, a linha Lifestyle trouxe poucas mudanças. A principal novidade em todos os modelos da linha é o novo painel fosco, com acabamento antirreflexo.

A The Frame, cujas bordas imitam um quadro, vem em tamanhos de 32 a 85 ". A The Serif, de 43 a 65", tem moldura que lembra uma letra "I", quando vista de lado. A The Sero, por sua vez, tem um mecanismo que a permite girar automaticamente para reproduzir em tela cheia conteúdo na vertical ou na horizontal.

Controle remoto da Samsung pode ser recarregado até por WiFi

Por fim, a fabricante lançou a segunda geração do controle remoto ecológico, que acompanha diferentes modelos de televisores, a depender do país. Assim como no modelo de 2021, o acessório tem uma bateria interna, não usando pilhas, e um painel fotovoltaico na traseira que permite recarga com luz solar ou de lâmpadas.

A novidade está no uso de uma tecnologia chamada "RF harvesting". Com ela, o controle pode usar a energia de transmissões sem fio, como o sinal de redes WiFi ou 4G, para encher a bateria. Caso não baste nem o painel solar, nem as redes sem fio, há uma entrada USB regular para fazer a recarga.

Os detalhes de preço e disponibilidade dos televisores serão divulgados pela Samsung ao longo da CES 2022. O POVO fará a cobertura do evento, que vai até o próximo domingo, 9.

