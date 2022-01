Oi Fibra registra melhor internet para Games

Relatório da Ookla, líder global em testes, dados e análises de internet e que tem como principal produto o Speedtest, referente ao quarto trimestre de 2021, identificou que a Oi Fibra é a internet fixa com a mais baixa latência no comparativo entre as grandes empresas do setor. O resultado posiciona a Oi Fibra como a melhor operadora para prática de Games, uma vez que quanto mais baixa a latência, mais rápido é o tempo de resposta aos comandos dos gamers, possibilitando uma melhor performance nas partidas. A Oi Fibra registrou 4ms de latência e lidera isoladamente esse requisito no relatório.

A Oi Fibra tem em seu histórico uma forte relação com o universo Gamer, com o fornecimento de infraestrutura de rede para os maiores eventos do setor do país, além de patrocínios e projetos sociais. A operadora entende que uma conexão de qualidade pode potencializar a experiência e a prática de jogos eletrônicos e reconhece a importância de melhor atender esse mercado.

A Oi Fibra foi lançada em 2018 e desde então a companhia vem investindo fortemente na expansão e no aprimoramento da qualidade do serviço para garantir a melhor experiência em conectividade para seus clientes. Sabemos que a baixa latência é um atributo de extrema importância para o público gamer e esse resultado evidencia o posicionamento da Oi Fibra como serviço de internet que melhor atente esse segmento, afirma Ricardo Drumond Andrade, diretor de Tecnologia e Operações da Oi.

