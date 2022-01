CES 2022: TCL exibe notebook, televisor, tablets e óculos inteligentes

A TCL aproveitou o primeiro dia da Consumer Electronics Show (CES) 2022 para anunciar uma série de produtos. A marca, conhecida no Brasil pelos televisores, também fabrica smartphones, tablets, e acaba de lançar seu primeiro notebook.

A maioria dos produtos anunciados são versões comerciais, que devem chegar às lojas nas próximas semanas. Há também dois conceitos, um de smartphone dobrável e outro de óculos inteligentes. Confira abaixo.

Linha de tablets da TCL na CES 2022 tem seis modelos

A primeira categoria de produtos da TCL são os tablets. A fabricante anunciou seis modelos na CES 2022, sendo três focados no público infantil e outros três com especificações de entrada.

TCL Tab 8 4G

O primeiro do grupo é o Tab 8 4G. Conforme o nome indica, ele traz uma tela de 8", que tem resolução HD (1280x800). As câmeras são de 5 MP na traseira e 2 MP na frente, e a bateria tem apenas 4.080 mAh de capacidade, menor que a de muitos smartphones atuais.

Por dentro, são 32 GB de armazenamento (com entrada para cartão MicroSD), 2 ou 3 GB de RAM e um processador MT8766B, da MediaTek. Há versões com 4G e somente WiFi. O Android vem na versão 11.

TCL Tab 10L

O "irmão maior" do Tab 8 é o Tab 10L. As especificações, porém, são mais básicas. A bateria tem a mesma capacidade, e a tela, de 10", mantém a resolução HD - ou seja: considerando o tamanho maior, deve-se esperar uma qualidade de imagem inferior e menor duração de bateria.

A câmera traseira diminui para 2 MP, e não há 4G, apenas WiFi. Por dentro, o processador é um MTK8167B, também da MediaTek, com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. O Android também vem na versão 11.

Tanto o Tab 8 quanto o Tab 10L serão vendidos ainda neste trimestre, inicialmente na Europa. Eles estão disponíveis apenas na cor preta.

TCL Nxtpaper 10s

Um pouco acima dos dois anteriores está o Nxtpaper 10s. Ele será lançado inicialmente na Europa e na China, e as vendas já começam em janeiro, nas cores cinza e verde claro.

O display é de 10", com resolução Full HD e cobertura fosca. Há uma caneta stylus vendida separadamente, que permite fazer anotações e desenhos na tela. As câmeras são de 8 MP na traseira, que é acompanhada de um flash, e 5 MP na frente. Há quatro alto-falantes completando o pacote.

Na parte técnica, são 64 GB de armazenamento (com entrada para MicroSD) e 4 GB de RAM, além de um processador Helio P23, da MediaTek. A bateria, de 8.000 mAh, carrega com potência de 18 W. O Nxtpaper 10s vem com Android 11 e tem como opcionais capas de proteção que podem incluir um teclado QWERTY ou uma mesa de desenho.

TCL Tkee Mini, Mid e Max são tablets infantis

A linha Tkee de tablets é voltada para crianças, difere no tamanho da tela (7" no Mini, 8" no Mid e 10" no Max) e alguns outros detalhes. Todos têm processadores MediaTek de entrada e 32 GB de armazenamento, além de uma carcaça reforçada, em plástico amarelo.

Os modelos Max e Mid têm bateria de 4.080 mAh, enquanto a do Mini entrega apenas 2.580 mAh. Os dois maiores vêm com Android 11 e o menor com Android 10 (Go Edition). Mini e Max têm apenas WiFi, câmeras de 2 MP na frente e na traseira, enquanto o Mid tem uma versão com 4G, e as câmeras são de 5 MP.

TCL X925 Pro é uma TV 8K ultrafina com tecnologia MiniLED

Outro aparelho exibido pela TCL na CES 2022 foi o televisor X925 Pro. O modelo tem tecnologia MiniLED e resolução 8K no painel de 85", com espessura de menos de 1 cm.

Apesar do anúncio, a TCL não informou detalhes sobre preço, disponibilidade e início das vendas da X925 Pro. Nas imagens de divulgação, o televisor é mostrado com uma webcam, mas a empresa não detalhou se o acessório é integrado ou precisa ser comprado separadamente.

Óculos inteligentes da TCL incluem um modelo comercial e um conceito

Nxtwear Air são óculos inteligentes da TCL que servem como monitor portátil (Foto: Divulgação/TCL)



Na área de vestíveis, a TCL apresentou dois modelos de óculos inteligentes. O Nxtwear Air é um produto pronto para venda, enquanto o Leiniao AR foi exibido apenas como conceito.

O primeiro é uma evolução do Nxtwear G, apresentado em 2021. Ele é 30% mais leve que o antecessor, e inclui alto-falantes embutidos. Os óculos simulam uma tela Full HD de 140" a quatro metros de distância dos olhos. A conexão do Nxtwear Air é cabeada, com ponta USB-C. Eles podem ser ligados a qualquer aparelho que suporte saída de vídeo por este formato, seja um smartphone, um computador ou outro dispositivo.

O Leiniao AR, por sua vez, apresenta um conceito de óculos inteligentes mais simples, que exibem notificações de um smartphone conectado. É possível conferir dados de exercícios físicos e outras informações similares na tela do dispositivo.

TCL Flex V é um conceito de celular dobrável "barato"

Outro conceito exibido foi o Flex V, também chamado "projeto Chicago" pela TCL. A ideia da fabricante foi mostrar a possibilidade de um smartphone dobrável menos caro que os modelos atuais. Segundo a empresa, o aparelho ficaria entre 600 e 700 dólares (cerca de R$ 3.500 a 4.000) na versão comercial, enquanto os atuais dobráveis começam em US$ 1.000 nos Estados Unidos e R$ 7.000 no Brasil.

O smartphone é do tipo "concha", similar aos modelos Z Flip da Samsung. O display interno é Full HD+ (4.200 x 1.080 pixels) e se dobra na vertical, enquanto o exterior tem uma tela secundária para notificações, que também pode ser usada para tirar selfies com as câmeras principais. Os sensores são de 48 e 16 MP, enquanto a parte de dentro tem uma lente de 44 MP.

Os detalhes técnicos incluem um processador Snapdragon 765G, da Qualcomm, e uma bateria de 3.545 mAh. As especificações da versão comercial, porém, ainda podem ser modificadas antes do lançamento. Não há previsão de início das vendas, mas a TCL afirmou que o objetivo é levar o produto às lojas - em 2021 a fabricante chegou a cancelar o projeto pelo alto preço.

Book 14 Go é o primeiro notebook da TCL

Fechando os lançamentos, a TCL anunciou seu primeiro notebook, o Book 14 Go. Ele é voltado a estudantes e oferece especificações de entrada, competindo com os notebooks com Chrome OS. O Book 14 Go tem Windows 11 de fábrica e inclui uma licença do Microsoft Office.

A tela tem 14,1" e resolução 1.366 x 768. Para chamadas de vídeo, há uma câmera HD, além de dois alto-falantes de 1 W e microfone embutido. O corpo é pequeno e leve, com 14 mm de espessura e 1,3 kg, e cor cinza azulado.

Na conectividade, há WiFi, Bluetooth e suporte a chips de operadora para internet 4G. O TCL Book 14 Go tem uma porta USB tradicional e duas USB-C (inclusive uma com tecnologia DisplayPort, que permite saída de vídeo), que podem ser usadas para carregar a bateria a 25 W. Completa o pacote uma entrada de 3,5 mm para fones de ouvido.

A duração fora da tomada é estimada em 10 a 12 horas. A grande autonomia vem graças ao processador Snapdragon 7c, da Qualcomm, similar aos usados em smartphones. Por dentro há, ainda, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com entrada para cartão MicroSD.

O TCL Book 14 Go deve chegar às lojas no segundo trimestre, com preço de US$ 350 (cerca de R$ 2.000). Ainda não há informação sobre o lançamento no Brasil.

