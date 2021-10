Samsung, Apple e Google lançarão novos produtos na próxima semana

A próxima semana será agitada no ramo de tecnologia. Três gigantes da área, Samsung, Apple e Google, farão eventos para anunciar novos produtos.

Como é de costume para eletrônicos, vazamentos e rumores já indicaram algumas das novidades que devem ser lançadas. Confira abaixo o que se sabe até o momento.

Apple: evento na segunda-feira, 18

Abrindo a semana, a Apple fará seu evento, chamado "Unleashed" ("à solta", em tradução livre) na segunda-feira, 18. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da empresa no Youtube, que pode ser acessado clicando aqui, e também é possível conferir no player abaixo.

Os rumores indicam que a fabricante deve anunciar a nova geração de processadores próprios para computadores, sucessores do M1, lançado no final de 2020. O M1X terá avanços no desempenho e na parte gráfica, e será a base dos novos Macs.

MacBook Pro

Alguns destes, inclusive, devem ser anunciados no mesmo evento. Espera-se uma renovação na linha MacBook Pro, com o novo processador e design modificado - à exceção de algumas mudanças, a aparência do produto é a mesma desde 2008.

Mac Mini

Outro que deve dar as caras é o Mac Mini, computador de mesa mais básico da Apple. Também com o processador M1X, o Mac Mini deve ser mais um modelo a ter mudanças no visual, além da parte interna. É possível que o modelo tenha várias opções de cores, como no iMac anunciado em abril deste ano.

Mac Pro

Fechando os lançamentos de computadores, é possível que a fabricante finalmente anuncie o novo Mac Pro. O modelo mais recente da linha foi anunciado em dezembro de 2019 e, embora o ciclo de atualizações da Apple seja mais lento neste segmento (o Mac Pro anterior havia sido lançado em 2013), a empresa havia anunciado que terminaria a transição dos processadores Intel para os de fabricação própria até o fim de 2021. O Mac Pro é o único modelo da Apple que ainda usa os componentes Intel.

MacOS Monterey

O sistema operacional para computadore da Apple, MacOS, já tem a versão Monterey disponível para testes desde junho. Com o anúncio dos novos computadores, a empresa deve lançar a versão final para download na mesma data.

AirPods 3

Por fim, espera-se que a Apple revele, finalmente, a nova geração de seus fones de ouvido sem fio mais básicos. Os AirPods 2 foram lançados em março de 2019, então a expectativa é que seu sucessor seja anunciado no evento. Rumores da indústria indicam que a produção dos AirPods 3 já foi iniciada, o que corrobora a possibilidade de os fones serem anunciados na segunda-feira.

Transmissão do evento da Apple pelo Youtube

Google: evento na terça-feira, 19

Embora seja mais conhecida pelos programas online, a Google também fabrica uma série de equipamentos físicos. O roteador da empresa, Google Wifi, foi lançado no Brasil nessa quinta-feira, 14, por exemplo.

Na terça-feira, 19, haverá um evento da empresa, que terá transmissão ao vivo pelo Youtube. É possível acompanhar clicando aqui ou no player abaixo.

Linha Pixel 6

Para o evento da próxima semana, espera-se o anúncio da nova linha de smartphones da Google: Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Os aparelhos têm tido detalhes vazados constantemente e já foram inclusive revelados oficialmente pela empresa, mas faltam detalhes como preço, data de início das vendas e algumas especificações técnicas. O carregador sem fio Pixel Stand, feito sob medida para os novos modelos, também deve ser revelado, mas será vendido separadamente.

A nova linha Pixel deve ter mudanças radicais no design, que segue com poucas alterações desde o primeiro modelo, de 2016. A principal marca visual dos celulares deve ser a traseira com dois tons de cor, atravessados por uma saliência que abriga as câmeras e vai de uma lateral à outra dos aparelhos.

Pixel 6

A versão regular terá câmera dupla na traseira (principal de 50 MP + grande-angular de 12 MP). A tela de 6,4", com tecnologia Amoled, deve trazer leitor de impressões digitais, taxa de atualização de 90 Hz e resolução Full HD+. O processador será o Tensor, desenvolvido pela própria Google, com 12 GB de RAM e armazenamento de 128, 256 ou 512 GB. A bateria terá 4.600 mAh e carregamento rápido de 30 W.

Pixel 6 Pro

O modelo mais avançado traz uma câmera adicional, teleobjetiva (48 MP), na traseira. Na frente, a tela cresce para 6,7", a taxa de atualização vai a 120 Hz, e a resolução sobe para QHD+ (1440x3120 pixels). Processador, memória RAM e armazenamento devem ser iguais aos do irmão menor, mas a bateria cresce para 5.000 mAh.

Transmissão do evento da Google pelo Youtube

Samsung: evento na quarta-feira, 20

Fechando a semana, a Samsung fará um evento na quarta-feira, 20. O Galaxy Unpacked (Part 2) será a terceira edição de 2021 - a primeira, em janeiro, trouxe a linha Galaxy S21, enquanto a segunda, de agosto, revelou os dobráveis Z Fold 3 e Z Flip 3.

Evento da Samsung: o que esperar?

No entanto, não se sabe quais produtos a Samsung pretende anunciar. O Unpacked é, há anos, o evento em que a empresa lança novos celulares. Todavia, praticamente todos os modelos para 2021 já foram revelados. A fabricante também é conhecida por não conseguir fazer muito segredo dos produtos, com vazamentos constantes.

Lançamento do Galaxy S21 FE

Uma possibilidade seria o anúncio do Galaxy S21 FE, modelo que vazou em diversas ocasiões ao longo do ano. Os aparelhos FE são versões mais baratas dos topos de linha da empresa, com acabamento mais simples e alguns adicionais removidos, focando apenas em performance.

O S21 FE foi adiado várias vezes, devido à escassez de componentes eletrônicos que atinge o mundo inteiro. Chegou-se a especular que o modelo teria sido cancelado pela Samsung, devido à proximidade do lançamento da linha Galaxy S22, no começo do próximo ano.

Rumores mais recentes dentro da indústria indicam, porém, que o S21 FE será de fato vendido pela Samsung. Todavia, a fabricação deve começar apenas em dezembro, com anúncio oficial previsto para janeiro.

Com uma expectativa de início das vendas tão distante, não é esperado que o evento da próxima semana traga o anúncio do S21 FE. Deste modo, ainda há mistério sobre quais produtos a Samsung irá lançar na quarta-feira.

