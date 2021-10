Twitter testa alerta sobre potenciais brigas e discussões intensas

20:43 | Out. 08, 2021

No alerta, o Twitter destaca valores necessários para um ambiente digital saudável. Em tweets com potencial para discussões e brigas, a rede social prevê sinalizar que "conversas como essa podem ser intensas"

Uma nova funcionalidade envolvendo potenciais brigas no Twitter está sendo testada no a rede social. Nos dispositivos Android e iOS, a função prevê um alerta aos usuários antes de ingressar em possíveis confusões. A nova ferramenta destaca os valores necessários para um ambiente digital saudável e foi anunciada na última quarta-feira, 6.

Em tweets com potencial para discussões e brigas, a rede social prevê sinalizar que “conversas como essa podem ser intensas”. Àqueles que tentarem responder a tweets do cunho verão uma janela com três tópicos:

Perspectivas diversas têm valor: descobrir novas perspectivas pode fortalecer a sua;



Fatos importam: verificar os fatos ajuda a todos;



Lembre-se do ser humano: comunicar-se com respeito torna o Twitter melhor

“Este é um trabalho em andamento à medida que aprendemos como melhor apoiar uma conversa saudável”, argumentou a empresa em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Twitter: problema recorrente na rede social será resolvido, diz empresa

TikTok anuncia função para marcas encontrarem influenciadores; entenda

WhatsApp fora do ar rende enxurrada de meme no Twitter, que não caiu; veja

“Modo seguro”

Além dos alertas, o Twitter também testa um recurso para bloquear automaticamente perfis que proferiram ofensas a determinado usuário. Chamada “modo seguro”, a função considera a linguagem usada em tweets.

Se a inteligência artificial da rede social compreender que um perfil está insultando ou publicando conteúdo repetitivo para alguém, a interação entre esses dois usuários será interrompida por uma semana. Segundo o Twitter, o “modo seguro” está sendo testado em contas que têm o inglês como idioma. Participam dos testes “um pequeno grupo de pessoas” que usam as versões da rede para iPhone, Android ou web.



Tags