WhatsApp, Facebook e Instagram voltam a dar problema hoje, 8

WhatsApp, Instagram e Facebook voltaram a dar problema hoje, sexta, 8 de outubro (08/10), quatro dias depois da pane mundial que deixou o trio fora do ar, na segunda, 4 de outubro (04/10). Dessa vez os aplicativos apresentaram apenas uma instabilidade, diferente do apagão da segunda, 4, quando os apps ficaram totalmente fora do ar durante toda a tarde, sem nenhuma previsão de volta, só voltando no começo da noite.

Nesta sexta, por meio de plataformas como Twitter, os usuários se queixaram problema, que tem sido relatado desde as 15h20min, segundo o site Downdetector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet. No site, além do Facebook e Instagram, o WhatsApp aparece com reclamações sobre o seu funcionamento, mas segue normalizado até o momento.

+ Entenda porque o WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram fora do ar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ WhatsApp fora do ar rendeu enxurrada de meme no Twitter, que não caiu; veja

+ Telegram: veja como adicionar, sincronizar, excluir e bloquear contatos

A instabilidade parece, mais uma vez, ter afetado usuários de todo o mundo. Após o apagão, a empresa de Mark Zuckerberg veio a público com algumas explicações sobre o problema. Segundo a companhia, a pane global foi causada por erro interno durante um "trabalho de manutenção de rotina" e não foram encontradas evidências de que dados de usuários foram comprometidos.

A empresa de Zuckerberg informou em nota que as alterações de configuração mudaram a forma com que os centros de processamento de dados da rede se comunicavam, o que causou um "efeito cascata" capaz de derrubar o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Segundo a empresa, o apagão também afetou os serviços internos, o que dificultou o diagnóstico.

"Durante um trabalho de manutenção de rotina, um comando foi emitido com a intenção de avaliar a disponibilidade da capacidade global de backbone, que involuntariamente derrubou todas as conexões em nossa rede", afirmou Santosh Janardhan, vice-presidente de engenharia e infraestrutura do Facebook, no início da semana.

Confira o que disse cada rede social no momento do apagão da segunda, 4.

Fora do ar: o que disse o WhatsApp

O WhatsApp, por meio de sua conta oficial do Twitter, informou: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível. Obrigado pela sua paciência!", diz postagem.

Fora do ar: o que disse o Facebook

O Facebook também usou seu perfil no site: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", escreveu.

Sobre o assunto WhatsApp permitirá mover conversas de Android para iPhone em breve

WhatsApp vai parar de funcionar nos iPhones 6S e SE? Entenda

WhatsApp libera para todos os usuários opção de acessar um mesmo perfil em até 4 aparelhos

Fora do ar: o que disse o Instagram

O Instagram tuitou: "O Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos em cima disso". Segundo portal de notícias UOL, a falha também é percebida em aplicativos vinculados ao Facebook, como o jogo "Pokémon Go" e a plataforma virtual Oculus.

Tags