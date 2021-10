WhatsApp fora do ar rende enxurrada de meme no Twitter, que não caiu; veja

Com a pane mundial do WhatsApp, Instagram e Facebook, diversos usuários migraram para outros aplicativos e aproveitaram o momento para fazer humor. Confira meme e reação sobre a queda dos apps, especialmente do WhatsApp

WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar no dia de hoje, segunda-feira, 4 de outubro (04/09). Com isso, diversos usuários migraram para outros aplicativos e aproveitaram o momento para fazer humor com meme e reação, principalmente no Twitter, que se manteve estável.

Até famosos participaram da brincadeira. Nomes como Wesley Safadão, Luísa Sonza e Preta Gil tuitaram suas impressões sobre a “queda” dos aplicativos, especialmente do WhatsApp. Internautas anônimos celebraram a disponibilidade do Twitter e ironizaram a instabilidade por meio de memes.

WhatsApp fora do ar e mais: veja reações de famosos

WhatsApp fora do ar e mais: confira meme

