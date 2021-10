Duolingo anuncia novo recurso de Inteligência Artificial

Com 500 milhões de alunos, o Duolingo, plataforma de aprendizado de idiomas, segundo a empresa, mais popular e o app educacional mais baixado do mundo, desenvolveu um novo sistema de Inteligência Artificial.

Chamado de Birdbrain, a novidade é um método de personalização do ensino, que complementa o outro sistema de IA do Duolingo já existente e um dos maiores aliados do aplicativo, pois cria lições customizadas a partir do machine learning. A união dos dois recursos possibilitará que os alunos tenham aulas exatamente no seu nível de aprendizagem, otimizando o seu tempo.

O Birdbrain funciona da seguinte maneira: com base nos mais de 5 bilhões de exercícios feitos a cada semana na plataforma, os algoritmos do Duolingo aprendem a fazer previsões corretas da probabilidade de cada aluno acertar a lição. Desse modo, este método seleciona as aulas que correspondem melhor ao domínio do idioma de cada um dos seus usuários no mundo todo.

Mais engajado, o aluno se lembra melhor do material pois revisa o antigo exatamente no momento certo e, talvez o mais importante, aproveita ao máximo o período dedicado aos estudos, já que não está revisando o que já domina ou interagindo com um conteúdo avançado demais.

"Estudamos continuamente o quanto nossos alunos sabem, assim como o nível de dificuldade dos diferentes tipos de materiais que ensinamos, e o Birdbrain nos ajuda a ter ainda mais precisão. Quanto mais exercícios você completa, mais o Birdbrain aprende sobre o quanto você sabe sobre o idioma e o quão desafiadores nossos exercícios seriam de acordo com o seu nível", explica Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

Em um estudo inicial, o Duolingo constatou que os alunos que tiveram aulas construídas usando Birdbrain ficaram mais motivados, passando 6,3% mais tempo no aplicativo, sendo assim mais propensos a continuar fazendo lições, e também a voltar novamente dia após dia.

Sobre o Duolingo

O Duolingo é a plataforma de aprendizado de idiomas mais popular e o app educacional mais baixado do mundo. O app faz o aprendizado de um novo idioma divertido com lições curtas que se assemelham a um jogo. A missão da empresa é desenvolver a melhor educação do mundo e torná-la universalmente disponível. O Duolingo oferece mais de 100 cursos em 40 idiomas diferentes, desde espanhol, francês, alemão e japonês até Alto Valiriano e Klingon. O Duolingo está disponível para iOS, Android e em www.duolingo.com.

