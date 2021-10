Roteador Google Wifi chega ao Brasil; preços começam em R$ 999

Roteador da Google promete configuração simples e atender até 110 m² com cada equipamento. É possível comprar apenas uma unidade ou kit com três, que funcionam em modo mesh

A Google anunciou nesta quinta-feira, 14, o lançamento oficial do Google Wifi no Brasil. O roteador promete cobertura ampla, além de poder ser usado com várias unidades interligadas.

Os diferenciais do Google Wifi são a configuração simplificada e, como mencionado acima, a possibilidade de funcionamento com diversas unidades espalhadas pela casa. Esta tecnologia, chamada de mesh, promete facilitar o uso em locais maiores. O design simples permite que o roteador seja colocado em diversos ambientes sem interferir com a decoração.

A configuração inicial do Google Wifi é feita pelo aplicativo Google Home, disponível para Android e iOS. Após a instalação, basta ligar o roteador ao modem e à tomada e adicioná-lo à rede pelo aplicativo, escaneando um QR Code na parte inferior do equipamento.

Segundo a Google, uma única unidade do Wifi tem cobertura para ambientes com até 110 m² de área. O alcance diminui, porém, se houver obstáculos como paredes ou móveis grandes.

Além da configuração inicial, o aplicativo Google Home permite ajustar outras funcionalidades do roteador. É possível criar redes Wifi separadas para moradores e convidados, escolher equipamentos que devem ter prioridade na conexão e testar a velocidade da internet, por exemplo.

Para quem precisa de maior alcance na rede, o Google Wifi pode ser configurado em modo mesh. Um dispositivo inicial fica ligado ao modem, enquanto as outras unidades, espalhadas pela casa, servem como extensões do sinal sem fio.

O Google Wifi está disponível no Brasil em duas configurações. O modelo unitário, com 110 m² de alcance, custa R$ 999. O kit com três unidades, que permite cobrir ambientes até 330 m², sai por R$ 1.999. Segundo a empresa, ele está disponível para compra nos principais varejistas do país, em lojas físicas e online.

O POVO está com uma unidade do Google Wifi para análise. O review completo será publicado nos próximos dias.

