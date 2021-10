Celular de R$ 3,8 mil com tela redonda abre financiamento coletivo

Alguém precisa de um smartphone redondo? Uma empresa dos Estados Unidos parece achar que sim. O Cyrcle Phone 2.0, da dTOOR, tem como principal ponto de venda a tela circular, e está em campanha de financiamento coletivo.

Por incrível que pareça, não é o primeiro celular redondo feito pela fabricante. Em 2016, o Cyrcle Phone original, sem funções de smartphone, atingiu - por pouco - a meta de financiamento de 10 mil dólares.

Sobre o assunto Conheça Astro, robô residencial da Amazon com Alexa e personalidade própria

WhatsApp fora do ar rende enxurrada de meme no Twitter, que não caiu; veja

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No modelo atual, há algumas mudanças, que o tornam mais adequado a um aparelho de 2021. Desta vez, o celular vem com sistema Android, na versão 10, duas câmeras de 13 MP (uma na traseira e uma para selfies), conexão 4G e, obviamente, a tela circular.

Existem ainda algumas opções curiosas no Cyrcle Phone 2.0: ele possui duas saídas para fones de ouvido, além de duas portas USB - uma tipo C e uma Micro USB, que vem se tornando obsoleta em celulares. O resto das especificações é básico, com 32 GB de memória interna, 3 GB de RAM e processador Qualcomm Snapdragon, de modelo não especificado. A bateria, com apenas 2.000 mAh, é pequena para 2021, mas ao menos é removível.

O preço não agrada quem busca custo-benefício nas funcionalidades: custando 699 dólares (cerca de R$ 3,8 mil) na campanha de financiamento coletivo, o preço sugerido para venda após este período é de US$ 999 (aproximadamente R$ 5,4 mil). Outro problema é que, apesar de a empresa vender o produto internacionalmente, não há envio para o Brasil.

Mais notícias de Tecnologia

Sobre o assunto Testamos: Realme 7 5G traz desempenho mediano e internet super rápida

Tokyo Game Show 2021 começa hoje, 29: onde assistir ao vivo e programação

TikTok anuncia função para marcas encontrarem influenciadores; entenda

Xbox Cloud Gaming chega ao Brasil hoje, 30: saiba o que é e como acessar

Por que o WhatsApp, Instagram e Facebook estão fora do ar hoje, 4?

Facebook: dados de 1,5 bi de usuários são vendidos por criminosos, diz site

Telegram Web: como acessar o app pelo computador

WhatsApp volta a funcionar hoje, 4; Instagram e Facebook também

Mark Zuckerberg tem prejuízo de US$ 6 bi e cai em ranking dos mais ricos

Tags