Mark Zuckerberg tem prejuízo de US$ 6 bi e cai em ranking dos mais ricos

Devido à pane mundial no Facebook, WhatsApp e Instagram, o patrimônio líquido de Mark Zuckerberg foi reduzido para US$ 121,6 bilhões, ocupando agora o quinto lugar no ranking dos mais ricos do mundo

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, viu sua fortuna diminuir hoje, segunda-feira, 4 de outubro, quando perdeu o posto de quarto homem mais rico do mundo para Bill Gates, fundador da Microsoft.



Devido à queda de ações na bolsa de valores provocada pela pane mundial do Facebook, WhatsApp e Instagram, redes sociais associadas ao bilionário, Mark Zuckerberg teve seu patrimônio líquido reduzido para US$ 121,6 bilhões, segundo o índice da Bloomberg Billionaires.

O homem ocupa agora a quinta posição no ranking de pessoas mais ricas do mundo. Segundo a Revista Forbes, sua fortuna está avaliada em US$ 122,7 bilhões. A pane mundial se soma ainda à denúncias de uma ex-funcionária da companhia e vazamento de dados de usuários do Facebook. Zuckerberg perdeu cerca de US$ 6 bilhões em apenas um dia e US$ 19 bilhões em relação ao dia 13 de setembro, quando valia US$ 140 bilhões.

Ranking dos mais ricos do mundo

Fundador da Tesla, Elon Musk, é a pessoa mais rica do mundo. Seu patrimônio é avaliado em US$ 199,8 em bilhões. Jeff Bezos, fundador da Amazon, é o segundo mais rico do planeta e sua riqueza é calculada em US$ 191.4 bilhões. Ambos disputam o mercado que envolve o turismo espacial; Musk com a empresa SpaceX e Bezos com a Blue Origin. Recentemente, ambas companhias lançaram naves ao espaço sideral.



Em terceiro lugar, está o bilionário Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, com capital avaliado em US$ 175,8 bilhões. Dona das marcas Louis Vuitton, Dior e Givenchy e outras mais, a LVMH é a maior empresa de artigos de luxo que existe.



Bill Gates, fundador da Microsoft, aparece em quarto lugar nessa lista, substituindo agora Mark Zuckerberg após as perdas que este obteve. O patrimônio de Gates é de US$ 129,7 bilhões. Os valores são baseados em informações da Revista Forbes.



