Julgamento de Bolsonaro AO VIVO: assista à transmissão hoje, 10

O Supremo Tribunal Federal (STF) chega ao quarto dia de julgamento nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025. O processo em curso, conduzido pela Primeira Turma do STF, envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. Onde assistir ao vivo ao julgamento de Bolsonaro

O julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do O POVO no YouTube, em parceria com a TV Justiça.



Também é possível acompanhar pelo canal oficial da TV Justiça no YouTube, pelo canal aberto da TV Justiça e pelo aplicativo TV Justiça+. Dias e horários das sessões do julgamento de Bolsonaro

O julgamento começou em 2 de setembro e segue até esta sexta, 12. Confira a programação: 10 de setembro: 9h às 12h



9h às 12h 11 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h



9h às 12h e 14h às 19h 12 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h


