Julgamento de Bolsonaro AO VIVO: assista à transmissão hoje, 10

Julgamento de Bolsonaro no STF ao vivo: assista à transmissão de hoje, 10A sessão pode ser acompanhada ao vivo no canal do O POVO no Youtube, com explicações sobre quem é julgado no banco dos réus e qual é o desfecho previsto
O Supremo Tribunal Federal (STF) chega ao quarto dia de julgamento nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025. O processo em curso, conduzido pela Primeira Turma do STF, envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado.
Onde assistir ao vivo ao julgamento de Bolsonaro
O julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do O POVO no YouTube, em parceria com a TV Justiça. Haverá cobertura jornalística durante as edições do O POVO NEWS.
Assista:
Também é possível acompanhar pelo canal oficial da TV Justiça no YouTube, pelo canal aberto da TV Justiça e pelo aplicativo TV Justiça+.
Dias e horários das sessões do julgamento de Bolsonaro
O julgamento começou em 2 de setembro e segue até esta sexta, 12. Confira a programação:
- 10 de setembro: 9h às 12h
- 11 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
- 12 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
Relembre o julgamento de Bolsonaro
O julgamento teve início no dia 2 de setembro, após a aceitação da denúncia pela Procuradoria-Geral da República (PGR) dos seguintes crimes:
- Organização criminosa armada;
- tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direitoluc
- golpe de Estado,
- dano qualificado pela violência e grave ameaça,
- deterioração de patrimônio tombado
No terceiro dia de julgamento, a sessão foi retomada com o voto do relator Alexandre de Moraes, que se estendeu por cerca de cinco horas, com extensa argumentação sobre evidências, motivações e analogias históricas.
Moraes acusou Bolsonaro de ser o líder da organização criminosa que arquitetou o golpe, citando documentos, delações, minutas como a chamada “Punhal Verde e Amarelo” e comunicações com membros das Forças Armadas.
Também apontou a atuação de órgãos como a Abin e o GSI no monitoramento de adversários e na operacionalização da estratégia golpista.
Agora, o julgamento segue para a fase de votos dos demais ministros da Turma. O primeiro foi o próprio relator, Alexandre de Moraes, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente da turma, Cristiano Zanin. A maioria de três votos já define a condenação ou absolvição dos réus.
A previsão é de que o julgamento seja concluído até sexta-feira, 12 de setembro, com todas as votações encerradas dentro dessa semana.
Quem são os réus do julgamento
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
- Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice em 2022
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro
O que pode acontecer após julgamento
O julgamento atual pertence à Ação Penal 2668, que se desdobra em votações na Primeira Turma do STF. Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar 40 anos de prisão, com base na soma dos crimes imputados.
Ainda, terá implicações sobre a inelegibilidade de Bolsonaro: mesmo já declarado inelegível pelo TSE até 2030, uma eventual condenação criminal poderia estender esse impedimento ainda mais.
Além disso, o julgamento pode impactar o panorama político de modo mais amplo, inclusive no contexto eleitoral de 2026, amplificando debates sobre a continuidade ou resiliência do bolsonarismo.