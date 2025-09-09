Dino acompanha Moraes; placar é de 2x0 para condenar Bolsonaro

Ministro Flávio Dino (STF) vota em julgamento de trama golpista nesta terça-feira, 9 / Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus que compõem o "núcleo crucial" da trama golpista. Ele acompanhou o ministro do STF e relator da Ação Penal 2668, Alexandre de Moraes, em seu voto contra a anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, afastando as preliminares e considerando que há uma participação menor dos réus Alexandre Ramagem, Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno. Para Dino, ocorreram ações práticas que configuram atos executórios de uma tentativa de golpe, o que mostra que os acusados não estavam apenas discutindo ideias, mas atuando concretamente.

"O nome do plano não era 'Bíblia Verde e Amarela', era 'Punhal Verde e Amarelo'", disse Dino se referindo ao plano organizado para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes. Ele acrescenta: "Creio que se você está com intuito pacifista e você tem uma irresignação, você vai à missa ou vai ao culto, ou quem sabe até acampa na porta da igreja. Mas não, os acampamentos foram na porta dos quartéis. Eu sei que se reza nos quartéis, mas sobretudo nos quartéis há fuzis, metralhadoras e tanques". Foram considerados culpados pelo ministro os réus: O deputado federal Alexandre Ramagem , ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); o almirante Almir Garnier , ex-comandante da Marinha;

, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF;

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF; o general Augusto Heleno , ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); o tenente-coronel Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro (réu colaborador);

, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro (réu colaborador); o ex-presidente da República Jair Bolsonaro ;

; o general Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa;

, ex-ministro da Defesa; o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

O voto de Dino ressaltou pontos relacionados à soberania nacional, à função preventiva do Direito Penal, à aplicação de leis específicas e à interpretação de conceitos jurídicos fundamentais, especialmente no contexto de crimes contra o Estado Democrático de Direito.