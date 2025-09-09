Fux diverge de Moraes e se incomoda com Dino

1ª turma do STF durante julgamentos da ação penal 2668 / Crédito: Luiz Silveira/STF

Durante o terceiro dia de julgamentos da ação penal 2668, sobre a trama golpista, na 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 9, o ministro Luiz Fux teve momentos de divergências com Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Logo no começo da leitura do voto de Moraes, relator do processo, durante a manhã, Fux Fux falou sobre as preliminares. Na segunda intervenção, ele reclamou de comentário de Dino durante a leitura do voto de Moraes.

Discordância nas questões preliminares No primeiro desentendimento, Fux informou que pretende retomar questões das preliminares levantadas pelas defesas. Moraes considerou que alguns dos pontos já haviam sido deliberados no recebimento das denúncias. Mas Fux sinalizou que poderá divergir. "Só pela ordem, excelência. Vossa excelência está votando as preliminares. Eu vou me reservar o direito de voltar a elas no momento em que apresentar o meu voto. Desde o recebimento da denúncia, por questão de coerência, eu sempre ressalvei ter ficado vencido nessas posições”, afirmou Fux. E completou: “Assim como vossa excelência está indo direto ao voto, eu também vou, mas farei referência às questões processuais quando chegar a minha vez”, destacou ele.

Entretanto Moraes rebateu o colega alegando que as preliminares em questão já haviam sido rejeitadas por unanimidade pelo colegiado. Fux confirmou que houve matérias em que ele acompanhou, mas destacou o entendimento sobre a incompetência da 1ª turma para julgar o caso, em que ele foi vencido. "A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da 1ª turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa, por maioria, havia vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal”, apontou Moraes. Incômodo com a fala de Dino Em outra ocasião, ainda durante a leitura do voto de Moraes, Flávio Dino interrompeu o relator, para comentar o voto. A situação desagradou Fux, que argumentou que houve acordo prévio para evitar interrupções. Questionando por Fux, o presidente da turma, Cristiano Zanin, diz que “nesse caso, houve autorização do relator”.