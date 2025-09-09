Fux diverge de Moraes e se incomoda com Dino

Durante julgamento, Fux reclama de Dino e sinaliza divergência com MoraesLuiz Fux divergiu de Alexandre de Moraes em preliminares e criticou a intervenção de Flávio Dino, sinalizando possíveis diferenças no posicionamento da Primeira Turma do STF
Durante o terceiro dia de julgamentos da ação penal 2668, sobre a trama golpista, na 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 9, o ministro Luiz Fux teve momentos de divergências com Alexandre de Moraes e Flávio Dino.
Logo no começo da leitura do voto de Moraes, relator do processo, durante a manhã, Fux Fux falou sobre as preliminares. Na segunda intervenção, ele reclamou de comentário de Dino durante a leitura do voto de Moraes.
Discordância nas questões preliminares
No primeiro desentendimento, Fux informou que pretende retomar questões das preliminares levantadas pelas defesas. Moraes considerou que alguns dos pontos já haviam sido deliberados no recebimento das denúncias. Mas Fux sinalizou que poderá divergir.
"Só pela ordem, excelência. Vossa excelência está votando as preliminares. Eu vou me reservar o direito de voltar a elas no momento em que apresentar o meu voto. Desde o recebimento da denúncia, por questão de coerência, eu sempre ressalvei ter ficado vencido nessas posições”, afirmou Fux.
E completou: “Assim como vossa excelência está indo direto ao voto, eu também vou, mas farei referência às questões processuais quando chegar a minha vez”, destacou ele.
Entretanto Moraes rebateu o colega alegando que as preliminares em questão já haviam sido rejeitadas por unanimidade pelo colegiado. Fux confirmou que houve matérias em que ele acompanhou, mas destacou o entendimento sobre a incompetência da 1ª turma para julgar o caso, em que ele foi vencido.
"A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da 1ª turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa, por maioria, havia vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal”, apontou Moraes.
Incômodo com a fala de Dino
Em outra ocasião, ainda durante a leitura do voto de Moraes, Flávio Dino interrompeu o relator, para comentar o voto. A situação desagradou Fux, que argumentou que houve acordo prévio para evitar interrupções. Questionando por Fux, o presidente da turma, Cristiano Zanin, diz que “nesse caso, houve autorização do relator”.
“Só uma questão de ordem, presidente. Conforme nós conversamos naquela sala aqui do lado, os ministros votariam direto, sem intervenção de outros colegas, muito embora foi própria essa intervenção do ministro Flávio Dino. Mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar”, disse Fux.
Diante da resposta de Zanin de que houve autorização do relator, Fux complementou: "É, mas eu não vou conceder, conforme nós combinamos, porque o voto é muito extenso, a gente perde o fio da meada".
Moraes replicou: "Essa parte foi pedida a mim, não a vossa excelência".
Ao que Fux acrescentou: "Eu sei, mas me lembrei do que combinamos".
Dino então disse: "Eu tranquilizo, ministro Fux, que não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz".