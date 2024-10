Dia das Crianças: famílias fazem piqueniques no Parque do Cocó

Fluxo de crianças e adultos no local era intenso, mas movimentação estava tranquila; Parque terá programação de Dia das Crianças no domingo, 13

O tempo ensolarado deste sábado, 12, foi um convite para que muitas pessoas aproveitassem o Dia das Crianças no Parque do Cocó, em Fortaleza. O POVO esteve no local e acompanhou a movimentação na área verde durante a manhã.

Sob as sombras das árvores, diversas famílias faziam piqueniques. Os grupos variavam de tamanho, indo de casais sozinhos a reuniões com uma dúzia de pessoas ou mais. Ao redor, crianças se divertiam nos brinquedos ou pelo gramado.

Parte do movimento pode ser explicado também pelo feriado de Nossa Senhora de Aparecida, cuja data coincide com o Dia das Crianças. No entanto, apesar de intenso, o fluxo não chegou a causar lotação excessiva. Era possível passear com facilidade nas áreas do parque e o clima do local estava tranquilo.