Fiéis celebram dia de Nossa Senhora Aparecida em missas e procissão

Nove missas e uma procissão marcam o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado neste sábado, 12 de outubro, em Fortaleza. Os eventos religiosos serão realizados na igreja que leva o nome da santa no bairro Montese. Durante a manhã, foram realizadas três missas. Outras seis estão previstas ao longo do dia.

Do lado de fora do santuário, ambulantes vendem itens como terços, camisas com a imagem da santa e produtos de artesanato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As comemorações do dia da padroeira do Brasil serão encerradas com uma procissão, prevista para ter início às 16h30min, com saída na rua Isaie Bóris, no Montese.