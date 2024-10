Cartão do Idoso: mais de 350 mil pessoas são beneficiadas em Fortaleza

O serviço oferece passagens de ônibus gratuitas para pessoas com mais de 65 anos

Mais de 354 mil idosos são beneficiados pelo Cartão do Idoso na capital cearense, de acordo com dados da Prefeitura de Fortaleza. O serviço oferece passagens de ônibus gratuitas para pessoas com mais de 65 anos. O cartão pode ser solicitado em vários pontos da Cidade.

Caso a pessoa não tenha o cartão idoso, o embarque gratuito também é autorizado mediante a apresentação da carteira de identidade, CNH ou RG ao motorista do ônibus.