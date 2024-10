Lar Amigos de Jesus realiza projeto de literatura para crianças com câncer

O Lar Amigos de Jesus realiza projeto que leva leitura e para crianças com câncer Crédito: Samuel Setubal

O Lar Amigos de Jesus se transforma todos os meses em um local de esperança e aprendizado para crianças em tratamento de câncer por meio do projeto "Camarim da Leitura". Sob a direção de Irmã Maria da Conceição, presidente da instituição, o projeto visa proporcionar momentos de alegria e educação com peças teatrais baseadas em livros infantis, seguidas de atividades artísticas. A ação acontece quinzenalmente, às quartas-feiras, das 16h30 às 17h30. Reunindo crianças e pais para assistir a produções teatrais, cada ação tem a escolha de um livro da biblioteca itinerante da instituição, conhecida como "geladeira de livros". As crianças aprendem sobre a história através da brincadeira e depois participam de atividades artísticas. Livros como "O Dente Que Doía" de Ana Terra; "O Rei Midas", de Rodrigo Pontes; "Entre Cobras e Largatos", de Wânia Amarante; "O Pirulito Das Abelhas" de Vivene e Florine; e "A Fazendinha", de Isa Colli, são alguns dos exemplares disponíveis na sala de leitura.

Irmã Maria da Conceição destaca a importância do projeto na vida das crianças e dos pais. “Temos uma biblioteca diferente aqui porque todos os livros ficam dentro de uma geladeira. Nos dias em que o projeto não acontece, os livros ficam à disposição para elas lerem. Uma coisa que gostamos muito de priorizar é a socialização, porque as crianças raramente vão à escola por causa do tratamento, então elas leem juntas aqui e se divertem.” O projeto acontece há três anos no Lar Amigos de Jesus. Neide de Oliveira, diretora e produtora do projeto, explica que inicialmente a ideia era simplesmente contar histórias, mas evoluiu para incluir a interação das crianças nas atividades artísticas. Além disso, Neide destaca como o projeto pode levar esperança às crianças que enfrentam o tratamento do câncer. Ela cita uma atividade sobre cubismo, em que os pequenos puderam fazer autorretratos de como se imaginam no futuro, e o resultado surpreendeu positivamente os voluntários da ação.

“Embora alguns tenham tido queda de cabelo devido ao tratamento, [os autorretratos] tinham cabelos coloridos, fortes e muito felizes. Quando vimos o resultado percebemos que, naquele momento, eles manifestaram a esperança de passar por essa fase, que é a doença, e que apesar disso eles conseguiram lembrar que são crianças. Um tratamento tão ofensivo como o do câncer às vezes traz um sentimento de sofrimento e muita restrição para eles”, detalhou Neide. Para Cauan Kevlin, de 8 anos, um dos participantes da ação, o melhor momento é o da peça, quando os personagens Tina e Tino aparecem para encenar a história do livro. “Aqui leio muitos livros e aprendo muitas coisas, adoro aqui. Moro em Juazeiro do Norte, mas sempre venho assistir às peças e participar das atividades. Adoro as peças que eles trazem para assistirmos”, disse Cauan. Yasmin, de 7 anos, participa do projeto há sete meses e não perde o ritmo. “Costumo ler os livros que têm aqui, acho muito legais os personagens Tina e Tino, sempre nos ensinam algo bom, e hoje ainda aprendi a fazer uma atividade artística de simetria, achei muito legal.”

Brena Maria, mãe de um dos participantes, ressalta a importância desses momentos para o filho, que enfrenta longos períodos de internação devido ao tratamento.

“Trouxe meu filho há um mês, ele frequenta a escola cinco dias por ano por causa do tratamento e mora mais no hospital do que em casa. Então, quando ele tem momentos assim é muito bom para ele. Uma das coisas que ele mais gosta na ação é a parte de pintar e dar o quadro de presente para os adultos.” Segundo Brena, as atividades são uma oportunidade única de diversão e aprendizado, amenizando as restrições e desafios da vida hospitalar. “Essa ação é muito boa porque essas crianças passam muito tempo internadas, acaba que muitas vezes elas não se divertem. Não podem correr, não podem pular, não podem jogar futebol, porque eles se cansam rapidamente e passam muito tempo no hospital. Quando chegam aqui, encontram outra realidade”, explica.

A experiência dos voluntários do Camarim da Leitura Camila Soares, atriz voluntária do projeto, descreve a experiência como gratificante, mesmo diante dos desafios que as crianças enfrentam por conta da doença. Ela destaca o vínculo que se forma entre as crianças e os personagens Tino e Tina da peça, criada especificamente para o projeto, e o quanto as crianças anseiam por cada encontro para rever os personagens. Denise Mendonça, assistente social do Instituto Qair, parceira do projeto, destaca a relevância do “Camarim de Leitura” na educação e inclusão social. Através da ação com voluntários e colaboradores da empresa, conseguiram ampliar as atividades artísticas e proporcionar momentos de leveza e esperança às crianças. A diretora e produtora do projeto, Neide de Oliveira, ressalta que o Lar Amigos de Jesus está sempre aberto para receber voluntários. “Precisamos sempre de pessoas que possam doar seu talento, tempo e, claro, amor. Além disso, existem muitas outras instituições onde você pode ajudar. Ser voluntário é, antes de tudo, um ato de amor ao próximo”, enfatizou a diretora e produtora da sala de leitura.